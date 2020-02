Autostrada A4 Torino-Milano: nuovi autovelox

Due nuovi box autovelox sull'autostrada A4 Torino-Milano.

Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori per la relizzazione di due box che ospitano, a partire dal 4 febbraio, le apparecchiature per misurare la velocità.

"I box autovelox non sono sempre attivi - spiega il comandante della polizia stradale di Novara est Franco Fabbri - ma all'interno a random viene posizionato l'apparecchio di misurazione della velocità delle auto. Il codice della strada prevede che non sia necessaria la presenza di una pattuglia per effettuare misurazioni, quindi per gli automobilisti non sarà chiaro quando saranno in funzione, fungendo quindi da deterrente e costringendo a moderare la velocità".

Un box è stato posizionato all'altezza del casello Arluno, in direzione Torino, mentre l'altro è a Chivasso, in direzione Milano.

Limite di velocità sulla A4

Sulla Autostrada A4 nel tratto tra Milano e Torino il limite di velocità è di 130 Km/h che scende a 110 Km/h in condizioni meteorologiche avverse, mentre i veicoli con rimorchio o caravan non possono superare gli 80Km/h.