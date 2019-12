Con i nuovi Frecciarossa si cena a Milano e si dorme a Torino: il nuovo orario di Trenitalia

Cenare a Milano e dormire a Torino spostandosi con l'alta velocità? Non sarà un problema dal 15 dicembre quando entrerà in vigore il nuovo orario invernale di Trenitalia che, tra le altre novità, ha aggiunto anche la possibilità di raggiungere Bolzano senza fare cambi. Il nuovo orario, assicurano da Trenitalia, offrirà una "maggiore copertura dell’area metropolitana di Milano in tutte le ore della giornata, favorendo più capillarità di collegamenti, grazie alle 128 fermate Frecciarossa in più: 43 nuove fermate a Milano Rogoredo, 30 a Rho-Fiera Milano e 12 a Milano Porta Garibaldi che portano ad oltre 300 le fermate complessive nel nodo di Milano".

Linea Milano-Roma

Confermate le 104 corse Frecciarossa che uniscono Roma e Milano. Un’offerta dalle 5 del mattino alla mezzanotte, orari in cui sono previsti gli ultimi arrivi nelle due più grandi metropoli del Paese. Di questi sono 57 i Frecciarossa che uniscono Colosseo e Madonnina in circa tre ore con unica fermata a Rogoredo o a Bologna Centrale. A questi viene aggiunto un Frecciarossa con fermata anche a Reggio Emilia AV. Gli altri 46 Frecciarossa, che completano l’offerta sulla rotta Roma – Milano, offrono un servizio su misura per ogni esigenza di spostamento collegando anche le altre città del Sistema AV/AC: Torino, Bologna, Reggio Emilia AV, Firenze, Napoli e Salerno.

Linea Milano-Venezia

Aumenta la scelta per viaggiare fra Milano e Venezia. Sono 48 i Frecciarossa che collegano le due città compresi i due nuovi collegamenti da Milano Centrale la nuova corsa Frecciarossa 9719 è prevista alle 10.15 con fermate intermedie a Brescia (arrivo 10.51 – partenza 10.53), Peschiera del Garda (arrivo 11.12 – partenza 11.14), Verona Porta Nuova (arrivo 11.28 – partenza 11.30), Vicenza (arrivo 11.55 – partenza 11.57), Padova (arrivo 12.14 – partenza 12.16), Venezia Mestre (arrivo 12.30 – partenza 12.32) e arrivo a Venezia Santa Lucia alle 12.42.

Da Venezia Santa Lucia la partenza del nuovo Frecciarossa 9736 è prevista alle 13:48 con fermate intermedie a Venezia Mestre (arrivo 13.58 – partenza 14.00), Padova (arrivo 14.14 – partenza 14.16), Vicenza (arrivo 14.32 – partenza 14.34), Verona Porta Nuova (arrivo 15.00 – partenza 15.02), Desenzano del Garda-Sirmione (arrivo 15.21 – partenza 15.23), Brescia (arrivo 15.37 – partenza 15.39) e arrivo a Milano Centrale alle 16.15. Confermati anche i due collegamenti Frecciarossa sulla rotta Genova – Milano – Venezia. La coppia di treni di andata e ritorno collega il Capoluogo ligure alla città lagunare fermando a Milano, Brescia, Verona, Vicenza e Padova.

Linea Milano-Bolzano

Nuovo collegamento diretto fra Milano e Bolzano con fermate a Trento, Rovereto, Verona, Peschiera Del Garda e Brescia. I nuovi collegamenti nel dettaglio prevedono: partenza del Frecciarossa 9721/9720 da Bolzano alle 8.45 con fermate intermedie a Trento (arrivo 9.17 – partenza 9.19), Rovereto (arrivo 9.32 – partenza 9.34), Verona Porta Nuova (arrivo 10.20 – partenza 10.32), Peschiera del Garda (10.46 – 10.48), Brescia (arrivo 11.07 – partenza 11.09) e arrivo a Milano Centrale alle 11.45. Il Frecciarossa 9741/9746 parte da Milano Centrale alle 15.45 con fermate intermedie a Brescia (arrivo 16:21 – partenza 16:23), Peschiera del Garda (arrivo 16.42 – partenza 16.44), Verona Porta Nuova (arrivo 16.58 – partenza 17.20), Rovereto (arrivo 18.01 – partenza 18:03), Trento (arrivo 18.15 – partenza 18.17) e arrivo a Bolzano 18.48.

I collegamenti "post cena" tra Milano-Torino e Milano-Bologna

Tra le novità dell’orario invernale di Trenitalia, progressivamente a partire da dicembre 2019 e gennaio 2020, i collegamenti Frecciarossa post-cena da Torino a Milano nei fine settimana e Milano – Bologna il mercoledì e giovedì. (Il Frecciarossa 9671 partirà nelle giornate di venerdì, sabato e domenica da Torino Porta Nuova alle 23.00 in direzione Milano Centrale con arrivo alle 00.02 e fermata intermedie a Torino Porta Susa (partenza 23.10) e Rho-Fiera Milano (arrivo 23.49 – partenza 23.51). In direzione opposta il 9668, provenendo da Napoli Centrale (partenza 18.30), partirà da Milano Centrale alle 23.05 verso Torino Porta Nuova (arrivo 0.12) fermando anche a Rho Fiera (arrivo 23.15 – partenza 23.17) e Torino Porta Susa (arrivo 00.01).

Nelle giornate di mercoledì e giovedì, invece, il Frecciarossa 9673 partirà da Milano Centrale alle 22.40, fermando a Milano Rogoredo (partenza 22.50) e Reggio Emilia AV (arrivo 23.27 – partenza 23.29) per arrivare a Bologna Centrale alle 23.54).

Inoltre, nell’ambito delle azioni per lo sviluppo del turismo, nel fine settimana saranno attivi collegamenti per Oulx e Bardonecchia da Milano per soddisfare la domanda di viaggiatori amanti della montagna. In dettaglio il Frecciarossa 9348: parte da Milano Rogoredo (arrivo 10.55 – partenza 10.57), Milano Porta Garibaldi (arrivo 11.12 – partenza 11.15), Rho Fiera Milano (arrivo 11.27 – partenza 11.29), Torino Porta Susa (arrivo 12.08 – partenza 12.10), Oulx (arrivo 13.12 – partenza 13.14) e arrivo a Bardonecchia alle 13.25. Il Frecciarossa 9349 parte da Bardonecchia alle 14.40 con fermate intermedie a Oulx (arrivo 14.49 – partenza 14.51), Torino Porta Susa (arrivo 15.48 – partenza 15.50), Rho Fiera Milano (arrivo 16.31 – partenza 16.33), Milano Porta Garibaldi (arrivo 16.45 – partenza 16.48), Milano Rogoredo (arrivo 17.02 – partenza 17.04).