Ecco i nuovi tram Atm: ne arriveranno 80. E 250 nuovi bus

In arrivo i nuovi tram Atm. Ad annunciarlo poco fa è stato l'assessore comunale alla Mobilità Marco Granelli con Atm. Saranno pronti tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021.

"Aggiudicato l’appalto per la fornitura di 80 nuovi tram all’azienda Stadler, per un valore complessivo di 172,6 milioni di euro - ha detto l'esponente della giunta Sala -. Il primo contratto applicativo per la fornitura di 30 tram, di cui 20 per il servizio urbano e 10 per il servizio interurbano, ha un valore complessivo di 75,5 milioni di euro".

La consegna del primo tram è prevista entro un anno e mezzo e poi le successive consegne seguiranno il ritmo di 1 o 2 tram al mese.

Si avrà "più comfort di viaggio con mezzi tecnologicamente all’avanguardia, più silenziosi e molto più efficienti in termini energetici e di impatto ambientale", prosegue l'assessore.

I nuovi tram sono vetture bidirezionali che permetteranno di invertire la marcia riducendo l’impatto urbanistico e viabilistico dei capolinea, con lunghezza non superiore ai 26 metri, un pianale ribassato nella parte centrale per rendere più agevole salita e discesa, recupero di energia in frenatura e anche sistemi di videosorveglianza. Sono vetture dotate inoltre di una tecnologia che li renderà più silenziosi e hanno sistemi di sicurezza attivi e passivi come la resistenza agli urti ed un sistema anti collisione.

Stadler, azienda svizzera

La Stadler Rail SA (anche Stadler Rail Group) è una società costruttrice di veicoli ferroviari svizzera. Ha sede a Bussnang. Conta oltre 7mila dipendenti per un fatturato che supera i 2 miliadi di franchi.

Il fondatore aziendale Ernst Stadler ha costruito il primo capannone nel 1962. Ancora oggi una parete di questa prima costruzione ha una funzione importante dell'impianto di montaggio. Quando Peter Spuhler nel 1989 ha rilevato la Stadler, l'azienda aveva 18 dipendenti.

Bussnang è il centro di competenza delle serie dei tipi EC250, FLIRT e GTW, per il settore su misura inclusa la ferrovia a ruote dentate e dei veicoli a scartamento largo. I dipendenti di Stadler Bussnang AG sono attivi nel settore ingegneria, acquisti, produzione - veicoli, riparazioni e carrelli a scartamento metrico - nonché messa in servizio.

A Bussnang c'è anche la distribuzione per i veicoli. Da qui i venditori distribuiscono in tutto il mondo.

Non solo tram: anche bus elettrici

E’ stata anche aggiudicata la gara, ad evidenza pubblica, per 250 nuovi bus elettrici alla società Solaris Bus & Coach S.A, il gruppo polacco già fornitore dei primi 25 autobus, per un valore complessivo di 192,4 milioni di euro. Il bando prevede la stipula di un primo contratto applicativo per la fornitura di 40 mezzi che si inserisce nell’ Accordo Quadro della durata di due anni, con l’opzione per ulteriori due. Il valore del primo contratto applicativo è pari a oltre 28 milioni di euro. Il primo autobus sarà consegnato entro 11 mesi e le successive consegne, dei primi 40 bus, prevedono l’arrivo di 8 veicoli al mese.

I bus elettrici da 12 metri sono mezzi dotati di impianto di climatizzazione, videosorveglianza, luci a Led, prese Usb per i passeggeri e postazione per il trasporto dei disabili senza elevatore grazie al pianale integralmente ribassato. Le nuove vetture sono alimentate da batterie di tipologia NMC (Nichel-Manganese-Cobalto) con capacità complessiva di 240 kWh che garantiscono un’autonomia di circa 180 km e senza la produzione di alcun tipo di emissione inquinante (zero particolato, zero ossidi di azoto, zero monossido di carbonio, zero idrocarburi incombusti). La ricarica delle batterie avviene al rientro in deposito, grazie a una colonnina di ricarica con potenza di 100 kW. I nuovi mezzi potranno ricaricarsi anche al capolinea tramite il pantografo (con la modalità opportunity charging) con una potenza di 200 kW.