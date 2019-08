Ecco i nuovi tram Atm: ne arriveranno 80 del valore di oltre 170 milioni di euro

In arrivo i nuovi tram Atm. Ad annunciarlo poco fa è stato l'assessore comunale alla Mobilità Marco Granelli. Saranno pronti tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021.

"Aggiudicato l’appalto per la fornitura di 80 nuovi tram all’azienda Stadler, per un valore complessivo di 172,6 milioni di euro - ha detto l'esponente della giunta Sala -. Il primo contratto applicativo per la fornitura di 30 tram, di cui 20 per il servizio urbano e 10 per il servizio interurbano, ha un valore complessivo di 75,5 milioni di euro".

La consegna del primo tram è prevista entro un anno e mezzo e poi le successive consegne seguiranno il ritmo di 1 o 2 tram al mese.

Si avrà "più comfort di viaggio con mezzi tecnologicamente all’avanguardia, più silenziosi e molto più efficienti in termini energetici e di impatto ambientale", prosegue l'assessore.

Stadler, azienda svizzera

La Stadler Rail SA (anche Stadler Rail Group) è una società costruttrice di veicoli ferroviari svizzera. Ha sede a Bussnang. Conta oltre 7mila dipendenti per un fatturato che supera i 2 miliadi di franchi.

Il fondatore aziendale Ernst Stadler ha costruito il primo capannone nel 1962. Ancora oggi una parete di questa prima costruzione ha una funzione importante dell'impianto di montaggio. Quando Peter Spuhler nel 1989 ha rilevato la Stadler, l'azienda aveva 18 dipendenti.

Bussnang è il centro di competenza delle serie dei tipi EC250, FLIRT e GTW, per il settore su misura inclusa la ferrovia a ruote dentate e dei veicoli a scartamento largo. I dipendenti di Stadler Bussnang AG sono attivi nel settore ingegneria, acquisti, produzione - veicoli, riparazioni e carrelli a scartamento metrico - nonché messa in servizio.

A Bussnang c'è anche la distribuzione per i veicoli. Da qui i venditori distribuiscono in tutto il mondo.