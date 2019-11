Milano, più treni di Italo per Roma, Napoli, Venezia e Bologna con il nuovo orario invernale

Saranno 18 i treni giornalieri che Italo introdurrà nel corso dei prossimi mesi a partire dall'avvio della stagione invernale e del conseguente cambio orario, portando i viaggi giornalieri della flotta di Italo a 116. Molte di queste novità riguardano il nodo di Milano, ad iniziare dai 10 ulteriori servizi no stop tra Roma e Milano portando il totale di questi collegamenti diretti a 32, ossia un treno no stop ogni mezz'ora nelle ore di punta, e a 64 quelli complessivi tra le due città nell'arco della giornata.

Il primo no stop sarà il Roma-Milano delle 6.30, che permetterà ai romani di arrivare sotto la Madonnina per l'inizio della giornata lavorativa. Poi gli altri collegamenti durante la giornata, fino al 20.05 da Termini. Ma le novità, per il capoluogo lombardo, non sono finite. Saranno infatti introdotti quattro nuovi servizi con il nord-est: due nuove partenze per Venezia (7.35 e 19.35) e altre due che, da Venezia Santa Lucia, raggiungeranno Milano Centrale (7.57 e 18.57), portando a 18 i viaggi giornalieri tra le due città, utilizzati sia per trasferimenti di lavoro sia per motivi turistici.

E ancora, 13 nuovi servizi tra Milano e Bologna, che saranno operativi entro il mese di marzo del 2020 e porteranno a 49 i servizi tra il capoluogo lombardo e quello emiliano. Infine, sei nuovi colllegamenti no stop tra Milano e Napoli (partenze da Milano 9.15, 12.15 e 14.15, partenze da Napoli 11.35, 14.35 e 18.35), portando a 44 i collegamenti quotidiani fra le due destinazioni.