Rogoredo, più treni e più sicurezza con il nuovo ufficio della polizia ferroviaria

Tredici "Frecce" in più, di Trenitalia, passeranno da Rogoredo, portando il totale delle Frecce giornaliere tra Roma e Milano a 104 (e a 50 tra Roma e Rogoredo): ma non si tratta dell'unica novità riguardante la stazione ferroviaria del sud-est di Milano. E' comunque una novità significativa, che arriva attraverso un investimento del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture con Ferrovie dello Stato: a presentarla il ministro Danilo Toninelli (Movimento 5 Stelle): «Avrà efficacia - ha affermato - se Rogoredo diventerà una stazione sicura. Fintanto che non lo sarà, e non lo è ancora, è un problema di sicurezza e un problema sociale che va affrontato».

Tra le altre novità, la Sala Freccia e la biglietteria con apertura prolungata dalle 6 alle 21.30. La Sala Freccia, riservata ai titolari di CartaFreccia, aumenta i suoi posti a sedere da 13 a 25. E poi tre nuovi self service (quindi otto in tutto) e un parcheggio automobilistico rinnovato con 189 posti auto. E aumentano i defibrillatori, da due a cinque. Il potenziamento serve anche ad andare incontro al previsto aumento di passeggeri (circa 100 mila in più, si stima) durante i tre mesi di chiusura per lavori dell'aeroporto di Linate.

Più sicuezza

Sul fronte della sicurezza, dal 3 giugno è operativo in stazione un ufficio della Polfer di 200 metri quadrati che si affaccia sul primo binario. Ed è presente un presidio di Protezione Aziendale, la struttura del gruppo Fs attiva su tutta la rete che monitora treni e stazioni e assiste i passeggeri in situazioni di difficoltà. Il sistema di videosorveglianza ha ora 17 telecamere di cui 8 in stazione e 9 nel parcheggio. Completa il tutto l'illuminazione a led di ultima generazione.

«Oggi - ha spiegato l'assessore regionale Stefano Bolognini della Lega - 'certifichiamo' il miglioramento della stazione, che è un punto di accesso importante per i turisti, per i lavoratori, per i milanesi. Migliora il livello di sicurezza con il potenziamento della Polfer e degli addetti alla security privata nell'area della stazione».

Salvini: «Chi spaccia vada in galera per molto tempo»

E Matteo Salvini, ministro dell'Interno, commentando i dati sull'attività delle forze dell'ordine ha fatto sapere che nell'organico definitivo della questura di Milano ci saranno 400 uomini e donne in più: «Tra il 2018 e aprile 2020, quindi nell'arco del biennio, siamo a 200 uomini in più, questo solo per quanto riguarda la Polizia di Stato e conto che con i soldi messi a bilancio anche le altre forze dell'ordine possano avere identico incremento».

Per quanto riguarda la droga, Salvini ha evocato una maggiore repressione: «Purtroppo quando c'è di mezzo lo spaccio di droga si parla di denuncia e non di arresto. Tradotto in parole povere per finire in galera da spacciatore oggi devi spacciarne proprio tanta». Per Salvini, invece, «chiunque spacci droga di qualunque genere e in qualsiasi quantità dovrebbe finire in galera, almeno per un buon periodo di tempo. Altrimenti la denuncia fine a se stessa non va da nessuna parte».

«Il potenziamento della stazione di Rogoredo e la riapertura, a giugno, del posto di Polizia Ferroviaria - salutata con favore da tutti – sono due elementi importanti per il rilancio del quartiere, ma ovviamente sono solo dei punti di partenza», ha dichiarato di rimando Silvia Roggiani, segretaria del Pd milanese: «Rogoredo, ogni giorno, vede ancora troppa droga venduta e troppi giovani spegnere lentamente le proprie vite. Questo quartiere non è un luogo né per passerelle né per fare retorica, i cittadini chiedono azioni concrete, investimenti seri e alleanze tra istituzioni, come è avvenuto stamattina».

Cinque arresti in due mesi

Da quando è attivo, il 3 giugno 2019, fino alla fine del mese di luglio, i 19 poliziotti che fanno parte del nuovo ufficio della Polfer a Rogoredo hanno effettuato 341 servizi di vigilanza in stazione, 16 servizi di controllo straordinario, elevando 98 sanzioni amministrative, identificando 1.382 persone, rintracciando 306 stranieri in posizione irregolare; inoltre gli agenti hanno arrestato cinque persone e denunciate 93. Lo rende noto la Polizia di Stato.