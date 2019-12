Trenord, ecco il nuovo treno Caravaggio: wifi a bordo, prese usb e ricariche per bici elettriche

Saranno 176 in tutto. Moderni, sicuri e prestanti: il primo nuovo treno Trenord è stato presentato giovedì mattina, nell'impianto di manutenzione Trenord di Milano Fiorenza, nell'area di Rho Fiera. Sono treni acquistati da Fnm e FerrovieNord, fabbricati da Hitachi, grazie al finanziamento di 1,6 miliardi di euro, garantito da Regione Lombardia.

Presenti all'evento il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, con l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Claudia Maria Terzi, il presidente di Fnm, Andrea Gibelli, il direttore della direzione tecnica di Trenitalia, Marco Caposciutti e l'Amministratore Delegato Hitachi, Maurizio Manfellotto.

Il Treno Caravaggio

Il treno, a doppio piano, di tipo Caravaggio, entrerà in esercizio a gennaio 2020, al termine dei tempi tecnici per le autorizzazioni e la formazione del personale. È uno dei 15 convogli acquistati dalla Regione Lombardia grazie ai risparmi delle gare, tramite una cessione di contratto da parte di Trenitalia che si aggiungono ai 161 previsti inizialmente dal programma di rinnovo della flotta di Trenord (100 ad Alta Capacità, 31 a media capacità e 30 diesel elettrici).

Saranno lunghi 136,8 metri e avranno 629 posti a sedere, due toilette accessibili e con attrezzature per gestire i bisogni dei neonati, e 18 spazi per biciclette. Ci saranno dieci porte per fiancata e raggiungerà un velocità massima di 160 chilometri orari.

I convogli avranno illuminazione LED, Wi-Fi, sistema informazione ai passeggeri, teleindicatori laterali e frontali, telediagnostica da remoto, videosorveglianza. Ci saranno anche le prese USB 5 V per la ricarica dei dispositivi elettronici in aggiunta alle normali prese elettriche 230 V. Pedane mobili per garantire completa accessibilità delle persone a ridotta mobilità (PRM). Il tutto in ambiente unico percorribile nella sua interezza, senza porte né setti divisori. Aree polifunzionali per lo stazionamento bici e passeggini e possibilità di ricaricare le bici elettriche.

I treni avranno riduzione della rumorosità, recupero di energia elettrica in frenatura, utilizzo di materiali innovativi che permettono la riduzione del peso ed elevati tassi di riutilizzabilità (96%) e biodegradabilità (95%). Un'architettura innovativa degli interni, che, grazie alle scale poste sopra le aree carrello, consentono un incremento significativo della capacità di trasporto. Un sistema climatizzazione che, tramite sensore di CO2, si autoregola in funzione del reale numero dei passeggeri.

Fontana: "È partita la rivoluzione"

"La rivoluzione per il miglioramento del servizio ferroviario lombardo - ha affermato il presidente Fontana che avevamo annunciato - sta dunque partendo. Ci vorrà ancora del tempo perché si concluda, ma la presentazione di questo nuovo treno è la prova che stiamo lavorando con la massima determinazione per rendere finalmente il nostro trasporto su ferro degno della Lombardia. Non diamo niente per scontato, però la strada intrapresa oggi è quella che va incoraggiata".

"I primi 15 nuovi treni - ha aggiunto il governatore - entreranno in servizio a partire da gennaio, ma per vedere dei risultati tangibili dovremo attendere che almeno 70, 80 convogli di muovano sulla nostra rete. Infine, poiché noi amministratori siamo tenuti a governare il presente, ma anche a offrire una visione di futuro, dovremo ricominciare, insieme agli esperti di settore, ma soprattutto alle migliori Università di Italia e d'Europa, a immaginare il futuro sostenibile della mobilità in Lombardia".