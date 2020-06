Cambia l'arredo delle scuole: soldi del Comune per ripensare gli spazi

Nuovi ambienti di didattica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, grazie a uno stanziamento di 500 mila euro del Comune di Milano con cui si finanzieranno i progetti. L'obiettivo è allestire nuovi spazi educativi con progetti pedagogici mirati. In altri termini, si va ad innovare gli spazi delle scuole. L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha accelerato la necessità di ripensare spazi e metodi della didattica, anche per consentire la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche.

«Le scuole veramente innovative - dichiara l’assessora all’educazione Laura Galimberti - sono quelle in cui la progettazione dei nuovi spazi avviene di concerto con tutti gli attori coinvolti, le istituzioni, i docenti, le famiglie, gli studenti, i costruttori, le associazioni di categoria e soprattutto pensando a come gli ambienti possono adattarsi alle sperimentazioni e non viceversa».

«Oggi più che mai - prosegue l'assessora - per esigenze di sicurezza e sanitarie scaturite dall’emergenza Covid-19, questi fondi possono essere uno stimolo per le scuole a innovare e ripartire. Un percorso di cui l’amministrazione vuole essere partecipe e guida, trasformando i buoni propositi in azioni concrete, con la consapevolezza che serve anche un impegno maggiore del Governo in termini di risorse per gli investimenti sulle scuole».



I fondi verranno assegnati alle singole autonomie scolastiche attraverso un bando che verrà pubblicato a breve. Ogni autonomia scolastica potrà concorrere con uno o due dei suoi plessi presentando delle proposte di rinnovamento di uno o più ambienti collegate a una sperimentazione didattica da mettere in atto negli spazi oggetto dell’intervento, che potrà essere progettato in sinergia con le aziende del settore.