Museo della Scienza e della Tecnica di Milano: ecco il nuovo laboratorio interattivo di chimica

Avrà un nuovo laboratorio interattivo di chimica il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. La struttura verrà donata al museo da Ppg, multinazionale americana attiva nel settore dei rivestimenti. Obiettivo del nuovo laboratorio, la cui inaugurazione è prevista per l’inizio del 2021, sarà quello di contribuire alla formazione degli studenti delle scuole primarie e secondarie all’interno di un’area educativa progettata ad hoc dove possano avvicinarsi in prima persona ai fenomeni scientifici grazie ad attività educative dedicate.

"Per il nostro Museo, l'educazione alle Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ndr) è una responsabilità, un mandato e una priorità ed è per questo che ci teniamo a rinnovare costantemente i nostri laboratori, rispondendo al meglio ai bisogni della nostra società — ha dichiarato Giovanni Crupi, direttore sviluppo del Museo —. Grazie alla collaborazione con PPG possiamo realizzare una nuova importante risorsa educativa che possa ispirare e coinvolgere il nostro pubblico (studenti, insegnanti, famiglie e adulti) facendogli vivere esperienze scientifiche di valore", ha dichiarato Giovanni Crupi, Direttore Sviluppo Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci".

Il Laboratorio Interattivo di chimica è uno dei quattordici spazi interattivi presenti all’interno del Museo - istituzione unica nel suo genere per la natura e per la consistenza del suo patrimonio storico e per il ruolo leader in Italia e di eccellenza in Europa nell’educazione alle Stem - e rappresenterà un’importante risorsa volta a formare e coinvolgere migliaia di studenti, insegnanti, famiglie e visitatori sotto la guida di animatori scientifici con l’obiettivo di creare una relazione positiva con il complesso mondo della chimica.