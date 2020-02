Da deposito dei tram a polo culturale, tutto pronto per il nuovo Museo del design di Milano

Svelato il nuovo Museo del design di Milano, che aprirà in zona Porta Volta, tra le vie Ceresio e Procaccini, la prossima estate. A presentarlo al sindaco di Milano Beppe Sala e al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana i vertici dell'Associazione per il disegno industriale e della Fondazione Compasso d'Oro.

Come sarà Adi Design Museum

La nuova sede espositiva, che sarà grande circa 500 metri quadri e che fu prima un deposito di tram e in seguito un impianto di distribuzione elettrica, sarà accessibile gratuitamente. Ad essere protagonista sarà il design italiano che sarà però messo in relazione allo scenario internazionale. Nel polo culturale, realizzato grazie al Mibact, al Comune di Milano e Regione Lombardia, verranno accolte mostre temporanee, approfondimenti tematici e una collezione permanente.

Nell'edificio saranno presenti anche un ristorante, un foyer, una libreria e una caffetteria, oltre agli uffici dell'Adi e a un laboratorio di restauro. Il nuovo polo culturale avrà anche l'obiettivo di rivitalizzare la zona in cui ha sede. Ad aspettare il pubblico 2300 pezzi raccolti in circa 70 anni, per ripercorrere la storia del design italiano nel suo intreccio con la società e l'economia. Il museo, allestito in base al progetto di Ico Migliore, Mara Servetto e Italo Lupi, avrà un carattere 'narrativo'. Al suo interno i visitatori potranno utilizzare i più aggiornati strumenti digitali, per vivere un’esperienza di conoscenza pienamente coinvolgente. Grazie al polo anche gli studenti delle scuole di design potranno contribuire all’esplorazione dei rapporti tra i più celebri simboli del design e i comportamenti sociali.