Milano, ecco il nuovo parcheggio di Atm: 250 posti e nessun biglietto per le auto, i prezzi

Ha aperto martedì una nuova struttura per la sosta delle auto in via Bovio, tra le stazioni Maciachini e Dergano della M3. Il parcheggio si trova in un nodo di interscambio di notevole interesse "perché - spiega il comune di Milano - serve le auto che provengono dall'area a Nord di Milano".

"Agevolare la sosta in struttura consente di tenere ferme le auto e di toglierle dalle nostre strade - dichiara Marco Granelli, assessore alla Mobilità. - Investire in trasporto pubblico, liberare spazi preziosi lungo i marciapiede, migliorare la vivibilità in città, questo è l'obiettivo che con coerenza stiamo perseguendo".

Il parcheggio - gestito da Atm - è interrato, con un solo piano e vi trovano posto circa 250 posti auto. "La principale caratteristica del parcheggio di via Bovio, oltre alla collocazione strategica per la mobilità urbana, è la totale automazione - chiarisce palazzo Marino -. L'entrata e l'uscita avvengono solo attraverso la lettura delle targhe registrate a sistema. L'utente non deve più ritirare nessun ticket ma semplicemente inserire il numero della propria targa alle casse per effettuare il pagamento. Lo stesso sistema è già in uso nel parcheggio di piazzale Abbiategrasso aperto lo scorso luglio".

"Il parcheggio - conclude il comune - viene gestito in remoto con sistemi di videosorveglianza la cui sala operativa è contattabile attraverso citofoni dislocati all'interno della struttura".

Parcheggio via Bovio: i prezzi

Sosta occasionale

Fino a 5 ore - € 1,50

Da 5 a 10 ore - € 2,00

Da 10 a 15 ore - € 2,50

Da 15 a 19 ore - € 4,00

Da 19 a 24 ore - € 7,50

Manifestazione* - € 4,00



Abbonamenti fascia oraria 5.30-21.00

Settimanale 7 giorni - € 8,50

Mensile 5.30-21.00 - € 32,00

Annuale 5.30-21.00 - € 350,00



Abbonamenti fascia oraria 18.00-8.30

Mensile notturno - € 30,00

Annuale notturno - € 300,00



Abbonamenti H24

Mensile 24h - € 70,00

Annuale 24h - € 750,00