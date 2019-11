Milano, al via i lavori per il nuovo Policlinico con il 'bosco' terapeutico sul tetto: come sarà

Un giardino terapeutico dove ci saranno spazi per la lettura, yoga e pet therapy, 900 posti letto, 500 per il parcheggio e un costo complessivo di 201 milioni di euro, di cui oltre la metà ricavati dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare del Fondo Ca' Granda: sono questi alcuni numeri che raccontano come sarà il nuovo Policlinico di Milano, di cui mercoledì è stata posta la prima pietra.

A celebrare l'evento erano presenti anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, il presidente della Regione, Attilio Fontana e l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che ha dato la sua benedizione. "Oggi si concretizza il sogno di rigenerare il più grande ospedale pubblico al centro della città - ha detto Marco Giachetti, presidente del Policlinico - Un ospedale che è anche il primo istituto pubblica di ricerca, un'opera che Milano, la regione e i cittadini aspettano da tempo".

Come sarà il nuovo Policlinico

Al Consorzio Stabile Sis sono stati affidati tutti i lavori previsti dal progetto esecutivo che vanno dall’esecuzione delle opere di scavo per la realizzazione delle fondazioni, alla completa costruzione del nuovo edificio al centro del quale verrà realizzato un “tetto verde” che ospiterà il giardino terapeutico firmato da Stefano Boeri, Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra.

I lavori di realizzazione della nuova struttura (come stabilito dal bando di gara) avranno una durata di tre anni: con la posa della prima pietra prevista indicativamente entro la fine del 2019, il Nuovo Policlinico sarà realizzato entro la fine del 2022 e verrà consegnato alla Città completamente operativo e funzionante nel corso del 2023.

Quanto costa il nuovo ospedale

Il costo complessivo per la realizzazione dell’intervento è di 201 milioni di euro, finanziato per 30 milioni da Regione Lombardia, per 36 milioni dal Ministero della Salute e per 135 milioni dai ricavati dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare di Fonfazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico attraverso il “Fondo Ca’ Granda”, appositamente costituito e dedicato al social housing.