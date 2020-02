Ospedale S.Carlo-S.Paolo, la Regione "apre" a due nuove costruzioni a fianco degli attuali nosocomi

Il nuovo ospedale unificato che dovrebbe sostituire il San Carlo e il San Paolo potrebbe non essere più così sicuro. La linea della Regione rimane comunque quella di preferire la realizzazione di un nuovo ospedale unico, ma l'assessore al welfare Giulio Gallera, dopo un incontro con l'assessore alle politiche sociali e abitative del Comune di Milano Gabriele Rabaiotti, "apre" alla possibilità di due nuove costruzioni accanto alle strutture esistenti.

La Regione ha chiesto al Comune di individuare una nuova area edificabile più o meno a metà tra gli attuali ospedali, di almeno 150 mila metri quadrati. Quella individuata nel 2017, a Ronchetto sul Naviglio (San Cristoforo), non era infatti risultata adeguata. Dimensioni limitate, ma anche bonifiche importanti (una parte dell'area è soprannominata "cava dei veleni") e vincoli ministeriali rigidissimi per l'edificabilità nei pressi dei Navigli. «Abbiamo chiesto al comune una nuova ricognizione meticolosa e dettagliata per individuare soluzioni alternative che garantissero la possibilità di raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti», ha spiegato Gallera.

E se non vi fossero aree comunali adeguate, il "piano b" prevede la realizzazione di due costruzioni accanto agli attuali ospedali, differenziando le "vocazioni": la parte per acuti nei pressi dell'attuale San Carlo, le attività abulatoriali, i servizi territoriali e quelli per la cronicità nei pressi dell'attuale San Paolo.

«Strutture non adeguate»

«Le attuali strutture hanno più di 50 anni - ha aggiunto Gallera ribadendo comunque la preferenza per l'unificazione in un nuovo ospedale - e non riescono a garantire i migliori servizi ai cittadini di Milano: esse infatti presentano modelli edilizi ormai superati a sviluppo verticale che limitano fortemente lo svolgimento di prestazioni multidisciplinari e di eccellenza, a scapito dell’accessibilità e della funzionalità per i pazienti, del lavoro dei professionisti e degli operatori. Le recenti normative impongono inoltre importanti interventi di adeguamento».

Ora il Comune si è dato un mese di tempo per trovare l'eventuale nuova area.