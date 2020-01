Giappone più vicino: nuovo volo diretto da Malpensa a Tokyo

Un nuovo volo diretto Milano-Tokyo è stato annunciato dalla compagnia Ana, All Nippon Airways, e partirà il 20 aprile con cadenza trisettimanale (lunedì, giovedì e sabato), per poi diventare giornaliero a partire dal 10 luglio. Il volo collegherà l'aeroporto di Malpensa con quello di Haneda, il più vicino alla capitale giapponese rispetto allo scalo di Narita. Haneda dista mezz'ora dal centro cittadino.

La rotta sarà operata con un Boeing 787-9 da 215 posti di cui 48 in business class e 146 in economy class, a cui si aggiungono 2 posti in premium economy class. Il volo atterrerà a Tokyo nelle prime ore della mattina affinché i turisti (per affari o per piacere) possano sfruttare la giornata appieno. «Il volo non-stop tra Milano e Tokyo faciliterà ulteriormente gli scambi turistici e commerciali tra i due Paesi», commenta Viviana Reali, country manager italia di Ana, ricordando che il Paese nipponico è sempre più popolare in Italia e il "Bel Paese" rappresenta il quarto mercato europeo per numero di visitatori che arrivano in Giappone.

Il nuovo collegamento è stato pensato anche in vista delle Olimpiadi estive che, nel 2020, si terranno proprio a Tokyo dal 24 luglio al 9 agosto.