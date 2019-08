Easyjet: nuovo volo da Malpensa per l'Albania, le informazioni

EasyJet ha lanciato nelle scorse ore una nuova rotta che collegherá Milano Malpensa a Tirana, in Albania. La rotta sará operativa a partire dal 28 novembre 2019 con due frequenze settimanali, il giovedí e la domenica. I voli sono disponibili da oggi sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS.

"Per la prima volta a partire dal prossimo autunno, easyJet collegherá l’Italia all’Albania, rispondendo alla crescente domanda di collegamenti tra le due sponde dell’Adriatico. La nuova rotta per Tirana porta a 4 i nuovi collegamenti offerti da easyJet dal suo hub di Milano Malpensa, sommandosi ai nuovi servizi per Aqaba-Petra in Giordania, Agadir in Marocco e Marsa Alam in Egitto", si legge in una nota dell'azienda.

Di seguito il dettaglio dei nuovi voli operativi e le rispettive date di partenza:

Non solo: anche Air Albania, da settembre, partirà con dei nuovi collegamenti per Tirana.