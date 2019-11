Una nuvola a forma di pesce 'annuncia l'arrivo delle sardine a Milano': la foto sui social

Una nuvola a forma di pesce è stata immortalata nei cieli del quartiere Adriano e lo scatto - firmato Luigi Bragonz e pubblicato sul gruppo Facebook 'Gorla Precotto' - è stato scherzosamente interpretato da alcuni utenti come un simbolo delle Sardine, che a Milano arriveranno domenica 1° dicembre con una manifestazione di piazza.

Sulla pagina social, che conta quasi 4500 follower, si dibatte sull'interpretazione della bella fotografia. Alcuni vedono uno squalo tigre, altri una balena e altri ancora persino una triglia. Diversi seguaci del gruppo di quartiere invece la interpretano proprio come l'annuncio dell'arrivo delle Sardine nel capoluogo lombardo. L'autore della fotografia sembra dissentire: "Si tratta di uno squalo mangia sardine", commenta ironico su Facebook.

Le sardine a Milano

La protesta anti Lega, dopo il successo di Bologna e Modena, è in arrivo anche a Milano. L'obiettivo della manifestazione, scrivono gli organizzatori, è quello di far emergere la 'sinistra subacquea', la stessa che si è appropriata delle piazze delle due città dell'Emilia Romagna e che testimonia l'esistenza di una "coscienza collettiva ben radicata che non si identifica in un partito, o meglio che in parte probabilmente si identifica nei tanti partiti che costituiscono il variegato e frazionato mondo della sinistra, che esercita sistematicamente e quotidianamente quei valori progressisti legati all'idea di giustizia sociale che sono contenuti nella nostra Costituzione".

A reggere le fila del movimento anti Salvini a Milano Debora Del Muro, agente immobiliare di 41 anni, con un figlio di 16, che non è iscritta al Partito Democratico ma che è stata tesserata per diversi anni e ha sostenuto la candidatura alle europee di Majorino, oltre ad essere tra le ideatrici della campagna 'È tutta colpa di Pisapia'.