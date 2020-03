Milano, odore e sapore di cloro nell'acqua dai rubinetti: ecco il motivo, "ma è buona"

Odore e sapore di cloro nell'acqua dai rubinetti a Milano. L'allarme è scattato martedì, quando tanti, tantissimi cittadini della zona Ovest di Milano - tra i municipi 6, 7 e 8 - hanno chiesto spiegazioni alle autorità dopo aver riscontrato alcune "stranezze" nell'acqua.

La spiegazione, con relative rassicurazioni, è arrivata in serata, quando dal comune hanno chiarito che la causa è la "riapertura" di una tubazione dell'acquedotto, sottolineando comunque che non ci sono rischi né pericoli per la salute.

"Diversi cittadini mi hanno chiesto notizie circa l'odore di cloro nell'acqua in queste ore - ha scritto sulla sua pagina Facebook Santo Minniti, presidente del Municipio 6 -. Ecco le informazioni ricevute dalla Vicesindaco Anna Scavuzzo che spiegano le ragioni. È stata rimessa in esercizio una importante tubazione nella zona ovest della città a seguito di manutenzione straordinaria, che i tecnici chiamano relining della tubazione Dn1200 della centrale AP Assiano", che rientra nell'acquedotto meneghino.

"Preliminarmente - ha continuato Minniti, riportando le parole della vicesindaco di Palazzo Marino - è stata sanificata la tratta interessata per evitare eventuale contaminazione microbiologica. Ovviamente i controlli preliminari di conformità della qualità dell’acqua in distribuzione sono stati favorevoli e hanno consentito la messa in funzione delle condotte interessate".

"Questo il motivo per cui alcuni di voi hanno sentito un sapore strano nell'acqua quest'oggi. Mercoledì - si conclude il post di Minniti - dovrebbe tornare tutto al sapore usuale, e comunque l'acqua del Sindic è buona oggi, come ieri e come domani".