Deviazioni e modifiche tram e bus Atm in piazza Castello per mercatini Oh Bej Oh Bej 2091

Da mercoledì 4 dicembre 2019 (18 circa) a domenica 8 dicembre alcune linee di superficie Atm deviano dai loro soliti percorsi per la chiusura al traffico delle vie che ospitano i mercatini di Natale in piazza Castello e viale Gadio, gli Oh Bej Oh Bej. Ecco i percorsi e le fermate modificati.

LINEA 4

- Direzione Cairoli M1: da Lanza M2 i tram svoltano in via Tivoli, passano in via Mercato, via Ponte Vetero e terminano in via Cusani.

- Direzione Niguarda (Parco Nord): da via Cusani i tram proseguono in Foro Buonaparte. Da Lanza M2 riprendono il solito percorso.

LINEA 58

I bus fanno il servizio di sempre tra Baggio (via Noale) e via Carducci, dove fanno capolinea all’altezza del numero civico 1. Non passano in via Paleocapa e in via Minghetti.

LINEA 94

I bus fanno servizio tra Porta Volta e Cadorna FN M1 M2, dove fanno capolinea (in via Carducci 2). Non passano in via Paleocapa e in via Minghetti.

LINEA N25

Fa servizio tra Centrale FS M2 M3 e Cadorna M1 M2 FN, dove fa capolinea (in via Boccaccio dopo piazzale Cadorna).