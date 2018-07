Piazza Castello diventa una spiaggia per il presidio contro l'abbandono degli animali

"Abbandona le giustificazioni, non lui". Questo il motto dell'iniziativa promossa da Oipa, che il 10 luglio ha visto l'allestimento di una spiaggia con sdraio, ombrelloni, salvagenti e tanti cani, per lanciare un messaggio contro gli abbandoni estivi degli animali domestici. L'Organizzazione internazionale protezione animali, che in piazza aveva con sé alcuni cani del Parco Canile di Milano in cerca di adozione, ha descritto il fenomeno dell'abbandono come "preoccupante, non più circoscritto all’estate e segno di un problema culturale”.

Alla campagna promossa sotto l'hashtag "tuttescuse" ha aderito anche Franz del duo comico Ale e Franz, presente insieme alla sua cagnolina Spritz. Alla manifestazione - che ha voluto smascherare le giustificazioni dietro alle quali si nasconde chi vuole disfarsi dei propri animali - hanno partecipato volontari, cani e tanti cittadini.

“Se da un lato vediamo che questo fenomeno nel periodo estivo sembra aumentare, dall’altro come associazione, registriamo quotidianamente abbandoni, cani rinchiusi in serragli, abbandonati per strada, cuccioli gettati nell’immondizia e tanto altro", ha dichiarato Massimo Comparotto, presidente di Oipa Italia Onlus, aggiungendo che l'obiettivo dell'evento è "far comprendere che non esistono scuse che giustifichino un atto tanto vile quanto gettare via la vita di un animale".

L'evento ha visto anche la presenza dell'assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita, Roberta Guaineri, che è intervenuta per sottolineare: "Una volta adottati, cani e gatti diventano veri e propri compagni delle nostre vite e non possono essere abbandonati come oggetti che non servono più. Campagne come questa sono fondamentali per diffondere una cultura che stigmatizzi con fermezza questi inaccettabili gesti di inciviltà".