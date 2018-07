Milano si candida ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026: dal Consiglio arriva il 'sì'

Milano si fa avanti per ospitare le olimpiadi invernali del 2026 ufficialmente con l'idea di lasciare ai milanesi in eredità strutture e aree da usare per la funzione pubblica. Con 36 voti favorevoli e due astenuti, il Consiglio comunale ha approvato la delibera di presentazione della candidatura della città come sede dei Giochi olimpici e Paralimpici invernali.

Il documento esprime la volontà di promuovere e sostenere la candidatura della città, anche nel caso in cui la valutazione del Coni concludesse sull’opportunità per l’Italia di essere rappresentata attraverso una candidatura condivisa con altre realtà territoriali, con Milano quale capofila.

Secondo quanto stabilito dal Consiglio comunale al termine di un dibattito ampio e costruttivo, ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026 contribuirà al processo di trasformazione positiva di Milano e del territorio lombardo grazie allo sviluppo delle attività sportive a tutti i livelli, attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi o il recupero e l’ammodernamento di infrastrutture esistenti; grazie allo sviluppo e alla creazione di un nuovo campus universitario al servizio delle sette università milanesi a seguito della riconversione del villaggio olimpico cittadino; con l’elaborazione di un programma di sostenibilità che includerà tutti gli 88 quartieri della città, in coerenza con il nuovo progetto di PGT 2030 e la riqualificazione energetica dei palazzetti già esistenti.

Soddisfatto il presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertolè: "L’approvazione della delibera che conferma la candidatura di Milano alle Olimpiadi invernali del 2026 rappresenta una vittoria del Consiglio comunale che, al termine di un dibattito ampio e costruttivo, ha apportato modifiche significative al testo".

"Come Presidente dell’Aula - ha aggiunto - desidero esprimere il mio apprezzamento per il lavoro dei consiglieri che, in Commissione prima e in seduta consiliare, hanno proposto e votato emendamenti che garantiranno un percorso condiviso nella fase di approvazione del dossier, assicureranno il lascito alla città attraverso l’utilizzo di aree vincolate alla funzione pubblica e la conversione del villaggio olimpico in alloggi o studentati. Importante anche sottolineare che grazie a un emendamento votato oggi si stabilisce che non ci saranno oneri per opere e infrastrutture a carico dell’Amministrazione”.