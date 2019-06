Olimpiadi: a Milano è pronto il maxi schermo in piazza Gae Aulenti per seguire la diretta

Il grande giorno è arrivato: Milano Cortina saranno promosse o bocciate come sedi per le olimpiadi invernali del 2026. E i milanesi potranno seguire l'evento sul Maxi schermo in piazza Gae Aulenti.

Dalle 14 di lunedì pomeriggio, la vicesindaco Anna Scavuzzo e gli assessori Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi civici), Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data) e Pierfrancesco Majorino (Politiche sociali, Salute e Diritti) saranno presenti, alternandosi, in piazza Gae Aulenti, dove è allestito un maxi schermo che trasmetterà in diretta dalla sede del CIO di Losanna la cerimonia di assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026.

Dove seguire in diretta tv l'annucio del comitato olimpico?

La diretta dell'annuncio si potrà seguire in televisione o online. Dalle 13.45 ci sarà la diretta su RAI SPORT + HD e sul sito CONI (qui). Alle 16 RAI SPORT mostrerà il documentario "Vertigine Bianca" sulle Olimpiadi Invernali di Cortina. Poi dalle 17:30 alle 17:45 si tornerà in diretta su RAI SPORT + HD e poi su RAI DUE fino all'annuncio.