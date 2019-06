Olimpiadi 2026 Milano-Cortina: i mezzi Atm avranno un 'look a tema'

Dopo la notizia che la candidatura Milano-Cortina ad ospitare le prossime Olimpiadi Invernali nel 2026 è risultata vincente, Atm ha annunciato che i suoi mezzi, già a partire dalla serata di lunedì e per tutta la giornata di martedì, avranno un 'look a tema'. Messaggi sulle Olimpiadi compariranno sulle pensiline e saranno inclusi negli annunci sonori sui mezzi e nelle stazioni. Il tutto, annota Atm, per festeggiare l'assegnazione dei giochi olimpici invernali.

Ai passeggeri di Atm la vittoria è stata comunicata in diretta alle 18.01 del 24 giugno, attraverso gli altoparlanti delle stazioni della metropolitana. "Viva Milano Olimpica 2026, pronti a scendere in pista!", questo il messaggio dell'Azienda di trasporti milanese. Martedì, per celebrare l'importante traguardo raggiunto dal capoluogo lombardo, i mezzi di Atm circoleranno esponendo le bandierine dell’Italia e di Milano e sulle velette comparirà la scritta "Milano Olimpica 2026".