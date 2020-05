Omofobia, Beppe Sala: "Milano è una città che non vuole dare spazio a chi odia"

"Milano è una città che non vuole dare spazio a chi odia. Nella Giornata Mondiale contro l’Omofobia voglio ricordare che il rispetto a prescindere da orientamento o identità sessuale non è solo una caratteristica delle civiltà moderne, ma anche un principio fondamentale della democrazia, nonché caposaldo dello spirito milanese". È il messaggio pubblicato via Facebook dal sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, nella giornata di domenica.

"Combattere l’odio, i pregiudizi e le discriminazioni significa stare dalla parte dei diritti umani, e noi a Milano abbiamo già scelto. Oggi come sempre la nostra città rifiuta qualsiasi tipo di odio e sostiene la comunità Lgbtqia+ nelle sue battaglie di umanità", conclude Sala.