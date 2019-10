Ponte del primo novembre: ecco gli orari delle linee Atm - metro, bus e tram - a Milano

Per il ponte del primo novembre cambiano gli orari delle linee Atm a Milano. Nel dettaglio venerdì 1° novembre tutte le linee seguiranno l’orario festivo. Sabato 2 novembre bus, tram e filobus seguiranno l’orario festivo ad eccezione delle linee 38, 39, 55, 89 e di quelle suburbane che seguono l’orario del sabato. Le metropolitane seguono l’orario del sabato. Sono potenziate le linee di collegamento con i cimiteri.

Linee per i cimiteri

Cimitero Maggiore

Tram 14 (Lorenteggio - Cimitero Monumentale - Cimitero Maggiore)

Bus 40 (Bonola M1 – Parco Nord)

Bus speciale 171 (Interno Cimitero Maggiore)

Cimitero Bruzzano

Bus 52 (Bicocca Università - Quartiere Comasina)

Bus 70 (Maciachini M3 - Cimitero Bruzzano)

Bus speciale 176 (Interno Cimitero Bruzzano)

Bus speciale 172 (Bicocca - Cimitero Bruzzano)

Cimitero Lambrate

Bus 55 (Loreto M1 M2-Cimitero Lambrate)

Bus speciale 175 (Quartiere Ponte Lambro - Cimitero Lambrate)

Cimitero di Greco

Bus speciale 174 (Loreto M1 M2 - Cimitero Greco-Turro)

Cimitero di Chiaravalle

Bus 77 (Poasco - Lodi M3)

Cimitero di Sesto San Giovanni

Bus 700 (Sesto 1° Maggio - Sesto Cimitero) potenziato nei giorni di domenica 27 ottobre e venerdì 1 novembre

Atm Point

Il 1° novembre tutti gli Atm Point sono aperti dalle 10:15 alle 13:15 e dalle 14 alle 17:30.

Sabato 2 novembre tutti gli Atm Point sono aperti dalle 7:45 alle 20.

Domenica 3 novembre gli sportelli di Duomo, Cadorna, Centrale, Loreto e Romolo sono aperti dalle 10:15 alle 13 e dalle 14 alle 17:30.

I parcheggi

I parcheggi a raso di Cologno Nord, Gessate, Romolo, San Leonardo e Molinetto di Lorenteggio sono aperti, gratuitamente senza la presenza del personale Atm, dalle ore 20 del 31/10 alle 7 del 4/11. Chiusi i parcheggi di Crescenzago dalle ore 20 del 31/10 alle 7 del 2/11 e Einaudi dalle 21:30 del 31/10 alle 7:30 del 2/11.

Forlanini aperto a pagamento H24. Tutti i parcheggi multipiano sono aperti a pagamento dalle 6 all’1 di notte.

Milano - Limbiate

Venerdì 1° novembre le corse seguono l’orario festivo e sono svolte con bus. Sabato 2 novembre la linea segue l’orario del sabato. Nella giornata di sabato, dopo l’ultima partenza da Comasina M3 (prevista per le 9:30) e l’ultima corsa da Limbiate (prevista per le 9:27), il servizio si svolge con bus.

Metro leggera Gobba-San Raffaele

Il 1° novembre il servizio segue l’orario festivo, dalle 13 alle 20. Per raggiungere l’ospedale usate la linea 925. I bus partono dal capolinea che si trova fuori dalla stazione Cascina Gobba della linea M2, destinazione via Cervi a Milano 2, e fermano in via Olgettina, in prossimità dell’ospedale San Raffaele.

Sabato 2 novembre il servizio segue il normale orario.

Radiobus di quartiere e rete notturna

Le linee fanno servizio regolarmente. Le linee notturne sono in servizio nelle notti tra giovedì e venerdì e come di consueto nel fine settimana.