Servizio ridotto a Natale e straordinari a Capodanno: tutti gli orari dei mezzi Atm nelle feste

Orari del sabato o festivi, attese un po' più lunghe e turni più corti, ad eccezione della notte di Capodanno. Atm ha messo a punto il "piano feste" per i propri mezzi, che continueranno a circolare tutti i giorni, anche se con delle modifiche al servizio.

Mezzi Atm durante le feste, gli orari

"Lunedì 23 tutte le linee seguono l’orario del sabato e in metro ci sono treni aggiuntivi, mentre martedì 24 dicembre tutte le linee seguono l’orario del sabato", ha fatto sapere l'azienda di Foro Bonaparte.

Situazione simile anche post Natale: "nei giorni 26, 29 dicembre e 1, 5 e 6 gennaio tutte le linee seguono l’orario festivo", mentre "nei giorni 27, 30, 31 dicembre, 2 e 3 gennaio tutte le linee seguono l’orario del sabato"

Il 28 dicembre e il 4 gennaio, invece, le metro fanno fede all'orario del sabato e "la rete di superficie segue l’orario festivo ad eccezione delle linee suburbane e delle linee 38,39,55, 89, NM1, NM2 e NM3, che seguono l’orario del sabato"

Natale, metro Atm chiuse prima

Discorso diverso per il giorno di Natale, quando la metro aprirà dopo e chiuderà prima. La rossa, la gialla, la verde e la lilla fanno infatti "servizio dalle 7 alle 19:30 circa".

Questo nel dettaglio il "calendario" con prima e ultima partenza e le attese per i convogli:

M1

SESTO FS > BISCEGLIE 7:10 19:06

SESTO FS > RHO FIERA 7:19 18:56

SESTO FS > MOLINO DORINO 7:19 19:12

BISCEGLIE > SESTO FS 7:21 19:16

MOLINO DORINO > SESTO FS 7:09 19:03

RHO FIERA > SESTO FS 7:22 19:00

DUOMO > BISCEGLIE 7:29 19:25

DUOMO > MOLINO DORINO 7:38 19:31

DUOMO > RHO FIERA 7:38 19:15

DUOMO > SESTO FS 7:28 19:30

- tratta Sesto FS-Pagano: treni ogni 8 minuti

- diramazioni Pagano-Rho Fieramilano e Pagano-Bisceglie: treni ogni 16 minuti

M2

ABBIATEGRASSO > CASCINA GOBBA 6:51 19:10

ABBIATEGRASSO > GESSATE 7:01 19:00

ASSAGO FORUM > COLOGNO NORD 7:07 19:16

CASCINA GOBBA > ABBIATEGRASSO 7:09 19:23

GESSATE > ABBIATEGRASSO 6:59 19:03

COLOGNO NORD > ASSAGO FORUM 6:52 19:02

- Famagosta-Cascina Gobba: treni ogni 7 minuti e 30

- Tratte extraurbane: treni ogni 30 minuti

M3

COMASINA > SAN DONATO 7:00 19:20

SAN DONATO > COMASINA 7:00 19:24

DUOMO > SAN DONATO 7:17 19:36

DUOMO > COMASINA 7:14 19:38

- Treni ogni 7 minuti e 30”

M5

BIGNAMI > SAN SIRO 7:00 19:34

SAN SIRO > BIGNAMI 7:00 19:27

da GARIBALDI per Bignami 7:14 19:42

da GARIBALDI per San Siro 7:11 19:45

- Treni ogni 4 minuti circa

Capodanno, metro aperte fino a tarda notte

Straordinari in vista, invece, per la notte di Capodanno, quando le metro saranno aperte fino alle due.

"Martedì 31 dicembre - ha spiegato Atm - le linee M1, M2, M3 e M5 seguono l’orario del sabato e restano in servizio fino a tarda notte". Nel dettaglio ecco gli orari dell'ultimo treno:

M1

da SAN BABILA per BISCEGLIE 1:59

da CORDUSIO per BISCEGLIE 2:02

da SAN BABILA per MOLINO DORINO 1:49

da CORDUSIO per MOLINO DORINO 1:52

da CORDUSIO per SESTO FS 2:03

da SAN BABILA per SESTO FS 2:05

Dopo il normale orario della linea, i treni non fanno servizio tra Molino Dorino e Rho Fieramilano.

M2

da CADORNA per CASCINA GOBBA 1:59

da CADORNA per ABBIATEGRASSO 2:09

Dopo il normale orario della linea, i treni non fanno servizio tra Famagosta e Assago e tra Gobba e Gessate/Cologno Nord.

M3

da MONTENAPOLEONE per COMASINA 1:58

da MISSORI per COMASINA 2:01

da MISSORI per SAN DONATO 1:59

da MONTENAPOLEONE a SAN DONATO 2:02

M5

da GARIBALDI per BIGNAMI 2:14

da GARIBALDI per SAN SIRO 2:14

Capodanno, metro Duomo chiusa e tram Atm deviati

La stessa notte, per permette il classico concertone di Capodanno in piazza Duomo, "a partire dalle ore 8 circa fino al termine del servizio verrà chiusa la scala di accesso alla metropolitana e l’ingresso dal Duomo Point. Alle 15 verrà chiusa la scala di accesso alla stazione M3 sul sagrato".

"Dalle 17 - ha annunciato l'azienda - sarà chiusa la stazione di Duomo e i treni delle linee M1 e M3 salteranno la fermata fino al termine del servizio", mentre "dalle 14:30, le linee che passano in prossimità della piazza del Duomo - tram 2, 3, 12, 14, 16 e 19 - saranno deviate".

Notturne e "sostitutive" Atm

I bus delle linee notturne - ha spiegato l'azienda - "non fanno servizio nelle notti tra il 24 e il 25 e tra il 25 e il 26 dicembre".

Nei restanti giorni, le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 sono in servizio nelle notti tra venerdì e sabato, sabato e domenica e nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio.

Le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26, 90/91 sono invece in servizio tutte le notti.