Amsa: ritorna il divieto di sosta per la pulizia delle strade a Milano

A partire dalla notte fra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno 2020 è ripristinato il divieto di sosta per la pulizia e il lavaggio notturni delle strade negli itinerari nella città di Milano nei quali, per ragioni logistiche, non è possibile attivare il sistema di “spazzamento globale”.

Appositi cartelli presenti nelle vie/piazze interessate informano dei giorni e degli orari in cui vige il divieto di sosta. Lo dice una nota di Amsa. Sono previste sanzioni da parte della Polizia Locale per gli automezzi che non rispetteranno il divieto di sosta.

Il divieto di sosta per permettere la pulizia delle strade da parte di Amsa era stato sospeso nei mesi scorsi in occasione dell’emergenza sanitaria conseguente a Covid-19, così come erano state sospese le limitazioni di parcheggio negli spazi delimitati da strisce gialle e blu, ripristinate dal Comune di Milano a partire dal 15 giugno.

Per richieste di maggiori informazioni in merito è possibile contattare il Servizio Clienti di Amsa – servizioclienti@amsa.it – Numero Verde 800 332299.