Treni per Malpensa raddoppiati e linee potenziate: il nuovo orario estivo di Trenord

Collegamenti con Malpensa raddoppiati (anche per sopperire alla chiusura per ristrutturazioni dell'aeroporto di Linate). E poi più treni sulle linee, anche se "L’emergenza continua: l’80% delle corse restano tagliate", precisano i consiglieri regionali Dem Pietro Bussolati e Matteo Piloni. È il nuovo orario estivo di Trenord presentato nella giornata di lunedì 3 giugno in Regione Lombardia.

Alcune novità entreranno in vigore da domenica 9 giugno, altre ad agosto. Non solo: dal 1 settembre saranno ripristinate 117 corse ferroviarie in ciascun giorno festivo e 32 corse giornaliere nei feriali, aumenti che seguono i tagli avvenuti con il cambio di orario avvenuto a dicembre 2018, intervento che era stato messo a punto "per restituire affidabilità e regolarità al servizio", precisano dall'azienda. Tagli che, secondo i dati comunicati da Trenord, hanno ridotto le soppressioni (da 120 a 40) e hanno aumentato la puntualità dei convogli: dal 75 all'83%.

"Il ripristino parziale delle corse è possibile grazie al superamento delle criticità dovute alla carenza di equipaggi — si legge in una nota della società di Piazza Cadorna —. Al contempo permangono condizioni strutturali, non modificabili in tempi brevi, che non consentono il ripristino totale dell’offerta: la vetustà di parte della flotta e un’infrastruttura al limite della capacità".

Tutti i treni interessati dal nuovo orario

Giugno-Luglio

Collegamento Canton Ticino-Varese-Malpensa -Da domenica 9 giugno la linea TILO S50 Bellinzona-Lugano-Varese prolungherà il percorso fino all’aeroporto di Malpensa: Varese, Mendrisio, Lugano, Bellinzona saranno collegate da un treno ogni ora allo scalo internazionale.

-La linea S40 Como-Mendrisio-Varese terminerà il percorso a Varese non raggiungendo più Malpensa, a cui era collegata da un treno ogni due ore

Linea Luino-Gallarate-Milano Porta Garibaldi

-Da domenica 9 giugno per lavori infrastrutturali la linea sarà interrotta nella tratta Laveno-Gallarate: i treni da e per Milano Porta Garibaldi e tre coppie di treni Luino-Gallarate verranno instradati via Laveno-Sesto Calende e verrà istituito un servizio bus sostitutivo Luino/Laveno-Gallarate.

Linea Brescia-Parma

-Da sabato 13 luglio per lavori infrastrutturali il servizio verrà svolto con bus sostitutivi nella tratta da Casalmaggiore a Parma.

-Nella tratta Brescia-Piadena saranno ripristinati i treni 20312 (Parma 10:13-Piadena 10:57), 20315 (Piadena 11:59-Parma 12:48), 20320 (Parma 13:13-Piadena 13:57), 20323 (Piadena 14:59-Parma 15:48), oggi effettuati con bus sostitutivo. Le corse saranno mantenute anche al termine dei lavori.

Agosto

-Nel mese di agosto sono programmati rilevanti interventi infrastrutturali nelle tratte Milano Greco Pirelli-Sesto San Giovanni; Milano Certosa-Rho e interruzioni di linea nelle tratte Laveno-Gallarate e Casalmaggiore-Parma. Sulle linee interessate da questi lavori sono previste riduzioni del servizio.

-Riduzioni sono programmate, come ogni mese d’agosto, sull’offerta complessiva per 4 settimane da domenica 4 agosto a sabato 31 agosto.

Rispetto alle consuete riduzioni agostane, quest’anno si segnalano le seguenti novità:

Linea Bergamo – Milano via Pioltello:

-Si effettuano anche i treni 10802 (Bergamo 7:16-Milano Porta Garibaldi 8:19), 10807 (Milano 16:22-Bergamo 17:25) e 10809 (Milano Porta Garibaldi 17:22-Bergamo 18:25)

Linea Verona – Brescia – Milano Centrale:

-Si effettuano anche i treni 2090 (Brescia 6:55-Milano Centrale 8:00) e 2091 (Milano Centrale 17:50-Brescia 18:53)

Linea Cremona – Treviglio – Milano Porta Garibaldi:

-Saranno mantenuti i collegamenti diretti con Milano, in particolare con i treni Cremona – Milano P.G 10452 (Cremona 5:32-Milano Porta Garibaldi 7:24) e 10458 (Cremona 6:35 -Milano Porta Garibaldi 8:33) e 10495 (Milano Porta Garibaldi 18.22-Cremona 20.19)

Linea Brescia – Cremona:

-Si effettuano anche i treni 5340 (Cremona 5:20-Brescia Est 6:18) e 5346 (Cremona 8:24-Brescia Est 9:22).

Linea Piacenza-Milano Greco Pirelli:

-Si effettua anche il treno 20425 (Milano Certosa 17:49-Piacenza 19:01).

Linea Brescia-Iseo-Edolo:

-Verranno effettuate le corse 1040 (Brescia 11:58-Breno 13:36) e 1069 (Breno 15:25-Brescia 17:03).

Settembre

Linea S1 Lodi – Saronno:

-Ripristino nei giorni festivi del servizio sulla tratta Milano Bovisa – Saronno, per tutti i treni provenienti e diretti a Lodi, come avveniva prima del cambio orario del dicembre 2018

Linea S9 Saronno – Albairate:

-Ripristino della tratta Saronno – Milano Greco per 3 coppie di treni della fascia oraria 9:00 – 12:00 attualmente limitati alla tratta Albairate – Milano Greco. Inoltre sarà ripristinata la frequenza a 30 minuti nei giorni festivi.

Linea S11 – Rho – Milano Porta Garibaldi – Como – Chiasso:

-Ripristino della frequenza a 30 minuti nei giorni festivi tra Milano P.G. – Como e Chiasso.

Linea Brescia – Parma:

-Mantenute tra Brescia e Piadena le corse ripristinate per i lavori infrastrutturali, cioè i treni 20312 (Parma 10:13-Piadena 10:57), 20315 (Piadena 11:59-Parma 12:48), 20320 (Parma 13:13-Piadena 13:57), 20323 (Piadena 14:59-Parma 15:48).

Linea Mantova – Cremona – Milano Centrale

-Ripristino di una corsa ferroviaria; istituzione di una nuova corsa; modifica all’orario di due corse.

Linea Piacenza – Milano Greco

-Ripristino di due corse ferroviarie

Linea Alessandria – Pavia – Milano

-Ripristino di tre corse ferroviarie

Linea Pavia – Codogno

-Ripristino di due corse ferroviarie; prolungamento di tre corse

Linea Pavia – Alessandria

-Ripristino di quattro corse ferroviarie

Linea Pavia – Mortara – Vercelli

-Ripristino di due corse ferroviarie