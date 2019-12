Il miracolo di Natale tra Milano e Firenze: la locale 'vola' per donare organi da trapiantare

Missione compiuta. Gli organi sono arrivati a 'destinazione' grazie a una corsa senza sosta che dall'ospedale San Raffaele di Milano è arrivata all'ospedale Careggi di Firenze. Il 'miracolo di Natale' si è realizzato grazie alla polizia locale del comune di Abbiategrasso che ha messo a disposizione tre uomini e un'auto per il trasporto organi.

Il regalo di Natale più prezioso

"È il 25 dicembre e tutti sono a tavola per il consueto pranzo di Natale. Sono da poco passate le 13 - raccontano oggi dal Comune Milanese - e una telefonata della sala operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza fa squillare il telefono del comandante della polizia locale di Abbiategrasso Maria Malini. La comunicazione riguarda la necessità di effettuare con urgenza un trasporto di organi e l'equipe medica è in attesa presso l'ospedale San Raffaele di Milano per consegnare il prezioso dono".

Trasporto Organi Milano – Firenze

La risposta del personale della locale è immediata. Il sovrintendente capo Luigi Scotti, il sovrintendente Gianfranco Buratti e l'agente Vincenzo Verteramo saltano sull'ammiraglia in dotazione al Comando, un'Alfa Romeo Giulia. Non c'era tempo da perdere e bisognava fare in fretta. Per questo in pochissimi minuti gli agenti sono in partenza con destinazione Firenze e per questo oggi il comandante li ringrazia pubblicamente: "Non solo per la professionalità ma anche per l'entusiasmo che quotidianamente dimostrano per un servizio così nobile".

A Malini fa eco anche il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai: "Un grande dono nel giorno di Natale grazie alla polizia locale di Abbiategrasso! Da parte mia (e sono sicuro di interpretare il sentimento di tutti gli abbiatensi) - ha scritto sui suoi canali social - un grazie di cuore".