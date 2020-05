Milano, l'ospedale San Raffaele è pronto ad abbassare gli stipendi del personale sanitario

"Mentre da più parti si indicano i nostri infermieri e medici come eroi, quello che viene loro riservato nella sanità privata è un trattamento economico peggiorativo rispetto al settore pubblico. All’ospedale San Raffaele i lavoratori si sono visti recapitare una lettera con la quale dal 1 giugno 2020 il contratto collettivo applicato non sarà più quello pubblico ma quello privato. È evidente che per fare maggiori profitti il privato sceglie un Ccnl più 'economico' e a rimetterci non sono solo i dipendenti ma tutta la collettività". Lo ha affermato in una nota Marco Fumagalli, capogruppo M5S in consiglio regionale lombardo.

"Così facendo, infatti, il privato riduce i costi aziendali e potendo contare su enormi profitti può permettersi l’apertura di nuovi plessi ospedalieri". Si tratta, secondo Fumagalli, di "concorrenza sleale" nei confronti del settore pubblico, perché "oltre a utilizzare un contratto di lavoro meno oneroso, il privato concentra la sua attività sulle prestazioni a maggior valore aggiunto. È ovvio – ha osservato il consigliere – che in un contesto simile il settore pubblico arretra sempre di più e il privato guadagna cospicue fette di mercato".

"È probabile (non ci sono dati recenti perché come noto la Regione è reticente) che le prestazioni rese dal privato abbiano superato il 50% dell’intero settore. Di sicuro le Rsa sono private al 90%. Dato che il costo del lavoro nell’ambito sanitario incide per oltre il 30%, è chiaro che ogni euro 'rosicchiato' ai lavoratori si traduce in un utile netto e nel complesso in un sistema per spiazzare e sostituire il sistema pubblico", ha detto.

Per Fumagalli "non è nemmeno vero affermare che essendo il San Raffaele parte dell’Aiop sia tenuto ad applicare un Ccnl specifico, ben potendo mantenere il contratto della sanità pubblica. Dato che la salute è incompatibile con qualsiasi logica di profitto, ci batteremo affinché Regione Lombardia adotti per tutte le strutture pubbliche e private il medesimo contratto di lavoro della sanità pubblica. Se ci deve essere parificazione tra pubblico e privato che ci sia a cominciare dai lavoratori. Altrimenti – ha concluso – il legittimo sospetto è che qualcuno vuole approfittarsi dello stato di salute dei lombardi per arricchirsi".