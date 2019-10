Temporale a Milano, si allagano i corridoi del San Paolo

Allagamenti nell'ospedale San Paolo di Milano. E' successo nella mattinata di lunedì 21 ottobre in seguito alla pioggia torrenziale che ha interessato tutta la città creando diversi problemi e disagi tra cui l'allerta per l'esondazione del Seveso e del Lambro (quest'ultimo uscito dagli argini a Monza, allagando un campo), nonché la chiusura di alcune scuole a causa di allagamenti e cadute di controsoffitti.

L'acqua, al San Paolo, è penetrata in particolare nei corridoi che conducono ai locali spogliatoio del personale. Non è la prima volta che i nosocomi milanesi soffrono di questo problema: era capitato, ad esempio, al Sacco in estate. «Si sono persi tre anni parlando di un nuovo grande ospedale del quale non è ancora definita l'area di edificazione», attacca Gregorio Mammì, consigliere regionale 5 Stelle, riferendosi al nuovo polo che sostituirà il San Paolo e il San Carlo, per il quale all'inizio era stata scelta un'area a Ronchetto sul Naviglio salvo poi constatare che l'edificabilità non era consentita.

«Gestire la sanità non è giocare a Monopoli con le strutture sanitarie. Abbiamo già proposto l’istituzione di un tavolo per studiare la disastrosa situazione dell’Ospedale, mi auguro che venga accolta al più presto», conclude Mammì.