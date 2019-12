Ostello Bello tra le eccellenze milanesi nella campagna "Segnali d’Italia Milano"

“Sognavano un Ostello Bello. E lo hanno fatto.” Questo il claim che da oggi sarà visibile insieme alla foto dei fondatori su tutti i mezzi di superficie e le metropolitane milanesi: Ostello Bello è stato infatti selezionato tra le undici realtà più significative per la storia della città per la campagna Segnali d’Italia Milano, ideata e promossa da IGPDecaux, che approda a Milano, dopo il successo dell’edizione 2018 a Parma e Napoli.

Undici storie

Undici le storie scelte e raccontate attraverso gli scatti di Stefano Guindani e Giacomo Maestri, esemplificative di realtà fortemente radicate sul territorio locale, imprese, associazioni, persone che hanno creato qualcosa di socialmente utile per la città, recuperando spazi inutilizzati o puntando sui valori della condivisione e della socialità, creando sviluppo e occupazione in maniera creativa. Il progetto Ostello Bello è nato a Milano nel 2011 su iniziativa di un gruppo di giovani professionisti e conta oggi otto strutture, in Italia e nel mondo: quattro, quasi cinque in Italia (due a Milano, una a Como e una a Bevagna nel cuore dell’Umbria e a breve uno a Palermo) e quattro in Birmania, offrendo complessivamente un migliaio posti letto. Le affissioni su tram, metropolitane, autobus e pensiline saranno visibili fino a fine gennaio 2020. Carlo dalla Chiesa, AD Ostello Bello, commenta “Siamo onorati di essere stati scelti per questa campagna e di affiancare altre 10 realtà che stimiamo molto: quello che volevamo quando abbiamo progettato il primo Ostello Bello in Via Medici era creare, da milanesi, un luogo di condivisione inclusivo, fortemente radicato ai valori di Milano ma allo stesso tempo aperto e internazionale, un luogo dove tutti possano sentirsi a casa ma nello stesso tempo essere al centro del mondo. Quello che Ostello Bello è diventato in 8 anni è anche un modello di business virtuoso che abbiamo cercato di ricreare nelle altre strutture aperte in Italia e Birmania. Dopo l’Ambrogino d’oro nel 2016 e i premi ricevuti nel corso degli anni, essere stati scelti oggi per rappresentare Milano e il suo tessuto produttivo è un riconoscimento importante che ci riempie di orgoglio e che ci spinge a lavorare con sempre maggiore determinazione per lasciare ai nostri ospiti il miglior ricordo possibile dei luoghi che hanno visitato”.

La Campagna

La Campagna è realizzata con il patrocinio del Comune di Milano, in media partnership con Corriere della Sera. Main partner della Campagna Edison e MTV, collaborano al progetto Fondazione Italiana Accenture e Fondazione Sodalitas.

Ostello Bello

Il progetto Ostello Bello nasce nel 2011 su iniziativa di un gruppo di giovani professionisti, amici da anni, che all'epoca avevano visitato più di 200 ostelli in giro per il mondo, adesso molti di più. Grazie all’atmosfera familiare ma al tempo stesso internazionale, ogni struttura di Ostello Bello è pensata per rappresentare un rifugio accogliente e un porto sicuro per i viaggiatori, ma anche un luogo in cui socializzare e condividere esperienze. Attualmente Ostello Bello dispone di otto strutture nel mondo: quattro, quasi cinque in Italia (due a Milano, una a Como e una a Bevagna nel cuore dell’Umbria. A breve inizieranno i lavori per quella di Palermo) e quattro in Birmania (due a Bagan, una sul lago Inle e una a Mandalay), offrendo complessivamente un migliaio posti letto. Numerosi i riconoscimenti nazionali ed internazionali conquistati da Ostello Bello. Ben cinque quelli ricevuti solo nel 2017, quattro dei quali consegnati da Hostelword: Ostello Bello di via Medici a Milano è stato nominato Best Hostel in Italy, Ostello Bello Grande di via Lepetit a Milano ha trionfato sia nella categoria Best Large Hostel Worldwide che in quella Most Popular Hostel in Milan, mentre Ostello Bello Bagan è stato votato Best Hostel in Myanmar. Nel 2019 ha vinto il premio di Hostelworld come miglior catena di ostelli al mondo e come miglior ostello in Italia.