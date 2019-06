In metro a Milano come a Londra: ecco la "Oyster", la prepagata per viaggiare sui mezzi

Una tessera elettronica prepagata molto simile alla Oyster Card di Londra, in grado di calcolare in automatico la tariffa più per chi utilizza i mezzi pubblici di Milano. È l'emendamento di Milano Progressista che modifica la delibera sulle nuove tariffe dei trasporti pubblici in discussione a Palazzo Marino; testo presentato da Anita Pirovano e approvato all'unanimità dal parlamentino milanese.

Per il momento non è ancora chiaro quando diventerà realtà né il nome della tessera né come funzionerà, ma la strada è stata tracciata. Il calcolo della tariffa più vantaggiosa, tuttavia, già avviene per chi utilizza la carta di credito per attraversare i tornelli, "ma noi vogliamo che questa possibilità venga introdotta per tutti i cittadini e non solo per chi possiede una carta di credito", ha precisato Pirovano.

Sempre nel corso del dibattimento in aula sono stati bocciati due emendamenti: il primo del consigliere forzista Alessandro De Chirico che chiedeva di riconoscere la tessera ai soli cittadini residenti a Milano da almeno da dieci anni; il secondo del legista Gabriele Abbiati che chiedeva di chiamare la card "MilanoServizi", con l'intenzione di legare alla tessera anche altri servizi.