Milano, ecco la maxi torre di pancake alta mezzo metro: gratis se si mangia in 45 minuti

Una torre alta mezzo metro composta interamente da pancake farciti. E la bomba calorica — 2 chili per non meglio specificate calorie — sarà completamente gratis per chiunque riesca a finirla in soli 45 minuti (senza nessun aiuto). È la sfida lanciata ai milanesi da Fancytoast, locale in via Vittor Pisani 13 che si ispira ai sapori e alle atmosfere di San Francisco e che ha portato in Italia l’open toast californiano. Il consumo della “spaventosa” colonna di circa 40 pezzi, chiamata “20 Inches Pancake Challenge”, sarà disponibile su prenotazione ogni sabato a partire dal 14 settembre.

Chi riuscirà a divorare completamente la torre entro i limiti di tempo e senza aiuti, potrà uscire trionfalmente dal locale senza pagare. In caso contrario, è previsto il pagamento dell’intera colonna, ovvero 35€. Per i meno audaci, è possibile partecipare alla normale giornata Pancake & Repeat, al costo di 20€ a persona, comprensivi di rabbocchi illimitati di caffè americano.

"La provocazione — spiegano dal ristorante — nasce infatti sulla scia del successo riscontrato nei sabati degli ultimi sei mesi rispetto all’iconica ricetta statunitense: oltre 12mila pancake serviti ai tavoli con picchi superiori ai mille per giornata (dalle ore 11 alle 16) e ordinazioni singole fino a 24 pezzi, estremamente farciti".