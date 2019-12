Palazzo Lombardia diventa multicolore: è l'omaggio alle Olimpiadi

Il 39esimo piano di Palazzo Lombardia illuminato di blu, giallo, rosso (nero) e verde. È successo nella serata di lunedì 9 dicembre subito dopo la firma dell’atto costitutivo della Fondazione per Milano Cortina 2026 che, di fatto, dà il via alla pianificazione dei Giochi olimpici.

Le luci della sede della Regione hanno assunto le tonalità del cerchio olimpico attraverso "un piccolo gesto simbolico per un importante atto che proietta la Lombardia, Milano e l’intero Paese verso un evento che produrrà benefici in termini infrastrutturali e di indotto economico”, come ha dichiarato il presidente Attilio Fontana.

“Ora si entra nella fase della concretezza - ha aggiunto Fontana -. L’entusiasmo è al massimo, così come la voglia di lavorare. Le Olimpiadi saranno un volàno per tutta la Regione, daranno la possibilità di lasciare una grande eredità non soltanto nelle opere pubbliche, ma anche per l’indotto economico che garantirà ai territori dell’intera Lombardia e più in generale a tutto il Paese”. In effetti in base a uno studio realizzato dall’Universita’ Ca’Foscari di Venezia, le Olimpiadi invernali 2026 potrebbero generare un impatto complessivo di 840 milioni sul Pil italiano e i posti di lavoro generati dovrebbero aggirarsi intorno alle decine di migliaia.