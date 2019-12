È quasi Natale a Milano, nelle mense delle scuole della città arriva il panettone

Non è Natale se non c’è il panettone e non è festa senza bambini. Milano Ristorazione, per rendere felici proprio i più piccoli, ha deciso di distribuire il panettone nelle mense scolastiche come gesto di augurio. Nella giornata di martedì 17 dicembre il dolce della tradizione milanese è finito sui vassoi di tutte le scuole primarie mentre il 18 sarà servito alle scuole secondarie primo grado.

"Questa fetta di panettone è il nostro augurio di buon Natale – ha dichiarato il Presidente di Milano Ristorazione, Bernardo Notarangelo – un dolce augurio di buone feste a tutte le bambine e i bambini che mangiano con noi ogni giorno, alle loro famiglie e al personale scolastico, da parte di Milano Ristorazione e dei suoi dipendenti".

"Abbiamo voluto portare simbolicamente il panettone in una scuola per augurare di persona un felice Natale a tutti i bambini e ai ragazzi in città – commenta l’assessora all’Educazione Laura Galimberti –. È stato un anno intenso, a tratti complicato, ma è importante che sappiano che siamo sempre al loro fianco e che l’Amministrazione lavora ogni giorno pensando a loro e al loro benessere".