'Non c'è Natale senza panettone' e il 47% degli intervistati vuole quello tradizionale: la ricerca

Tradizionale, con canditi e uvette. È questo l'identikit del panettone più amato (e consumato) dai lombardi. Il dato emerge da una ricerca di mercato realizzata da Bva Doxa che ha fatto una radiografia delle abitudini alimentari degli italiani durante le ricorrenze, con un focus particolare sul Natale.

Secondo quanto emerge dalla ricerca per gli abitanti della "Locomotiva d'Italia" non esiste Natale senza panettone e per il 55% di loro è impossibile dimenticarsi di acquistarlo e trovarsi quindi impreparati il giorno di Natale. E se anche dovesse succedere, la prima cosa da fare sarebbe quella di correre in un supermercato a comprarlo (lo farebbe l’11% degli intervistati).

L'eterna battaglia tra panettone e pandoro

Al bando le divisioni nette tra gli amanti del panettone e quelli del pandoro: sono tantissimi i lombardi (il 71% degli intervistati) che, pur preferendo uno dei due, finiscono per consumarli entrambi. I due dolci più tradizionali del Natale trovano infatti spazio su oltre l’80% delle tavole: 86% degli intervistati consuma abitualmente durante le feste il pandoro, mentre il 83% non si fa mancare il panettone. Se i protagonisti indiscussi del Natale lombardo sono il panettone e il pandoro, trovano spazio sulle tavole del nord anche il Tronchetto di Natale (19%) e gli Struffoli Napoletani (16%).

A favorire un consumo allargato del panettone, inoltre, ci sono le tantissime varianti disponibili, che lo rendono adatto davvero a tutti i gusti. Se il panettone originale (ricco di uvetta e canditi) resta il più amato (47% degli intervistati), cresce il gradimento per le versioni senza i canditi (44%) e con il cioccolato (33%). Il 21% non si fa mancare un panettone farcito con creme di diverso tipo, mentre il 6% non ha dubbi: il panettone è buonissimo in ogni sua variante!

Quando si inizia a mangiare panettone

Quando, solitamente all’inizio di novembre, i Panettoni iniziano a comparire sugli scaffali dei supermercati, ecco che gli appassionati non se li fanno sfuggire e li acquistano (e mangiano!). Il 34% degli intervistati ha dichiarato di iniziare a consumare il panettone molto prima di Natale, il 43% qualche giorno prima del 25 dicembre e solo il 9% riesce ad attendere fino alla Vigilia per il primo morso.

Se per molti il panettone è il dolce ideale alla fine del cenone, una quota sempre maggiore di lombardi sceglie di consumarlo anche in altri momenti della giornata: il 38%, ad esempio, lo inzuppa nel caffelatte a colazione, mentre il 28% ne fa la merenda perfetta. Non mancano poi i veri “irriducibili” del panettone: il 9% degli intervistati ha infatti dichiarato di consumarlo persino in sostituzione di un intero pasto.

Le feste preferite dai lombardi

Secondo quanto emerso dalla ricerca il Natale è senza ombra di dubbio la festa preferita dai lombardi, con il 44% delle preferenze, e surclassa la Pasqua (6%), Halloween (5%), in crescita nelle fasce d’età intermedie della popolazione, e San Valentino (che registra solo l’1%), festa questa molto sentita dai giovanissimi in tutta Italia.

Se il Natale è per la grande maggioranza dei lombardi un sinonimo di Famiglia (per il 70% degli intervistati) cresce l’importanza degli elementi “scenografici” come luci e addobbi (simbolo del Natale per il 59% degli intervistati) o degli immancabili regali (51%). Il panettone conserva il suo ruolo di classico del periodo natalizio e viene immediatamente collegato al Natale dal 47% degli intervistati.