Viale Campania, i panettoni di Pao restaurati: diventano personaggi di fumetti e cartoni animati

I panettoni di Pao nei giardini di viale Campania sono stati ristilizzati con personaggi dei fumetti e dei cartoni animati. Lo rende noto Paolo Guido Bassi, presidente del Municipio 4, spiegando di avere commissionato il restauro e l'ampliamento di alcune opere dell'artista milanese, classe 1977, formatosi con Dario Fo e Franca Rame e famoso al grande pubblico proprio per i suoi panettoni.

"Rafforziamo la sinergia con realtà culturali come Wow Spazio Fumetto e con associazioni di cittadini e rendiamo più bello il nostro parchetto", ha spiegato Bassi. Le opere erano ammalorate e i disegni quasi cancellati dal tempo. Ed ora, cogliendo l'occasione, sono stati trasformati in personaggi popolari di fumetti e cartoni animati.

Il giardino è intitolato al giornalista Oreste Del Buono e si trova in prossimità di viale Campania insieme a Wow Spazio Fumetto. Realizzato nel 2010, occupa lo spazio in precedenza della fabbrica Motta. Conta 12.500 metri quadrati. Un'associazione di residenti ("Gli amici del parchetto Oreste Del Buono") si occupa di attività all'aperto nel giardino e ha collaborato con Wow Spazio Fumetto e il Municipio 4 per il restauro dei panettoni di Pao.