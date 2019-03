La 'nuova linea rossa' di Milano: 5mila metri di papaveri nello spartitraffico di viale Monza

Decine di migliaia di papaveri, una linea rossa lunga cinque chilometri nel cuore di Milano, nello spartitraffico di Viale Monza: da Via Crespi fino a Sesto Marelli. È Color Earth, un progetto di rigenerazione urbana ideato da Angelo Caruso di CityArt; lo stesso che nel 2017 ha riempito di ombrelli colorati la facciata di via Padova 36. Ma se il risultato finale si potrà vedere solo a maggio, in questi giorni sono in azione le motozappe che stanno letteralmente preparando il terreno per la semina, prevista nel weekend.

Il progetto

Il progetto è diventato ufficialmente realtà l'11 marzo quando è stato firmato "il contratto di collaborazione tecnica", uno di quegli accordi di sponsorizzazione per la sistemazione e la manutenzione delle aree verdi che Palazzo Marino sigla con i privati. Nello specifico CityArt si occuperà della manutenzione dello spartitraffico fino alla fine del 2019.

Nello specifico Color Earth è una "operazione artistica pensata per riportare l’attenzione del pubblico su valori sempre più trascurati dalla società globalizzata, come la salvaguardia del territorio e la crescita sociale ed economica nel rispetto della qualità della vita degli individui e delle comunità — si legge nella presentazione —. Un’opera d’arte a carattere ecologico e ambientale, ma soprattutto un grande motore di aggregazione e attivazione di processi virtuosi nello sviluppo della qualità urbana".

Un progetto collettivo

Color Earth ha coinvolto una trentina di associazioni tra onlus, comitati di zona e scuole. Se nella base operativa, gli Orti di viale Padova, si preparano le sementi e gli ultimi dettagli per la semina dei papaveri; gli studenti dell'istituto Italo Calvino di via Frigia, invece, stanno realizzando gli spaventapasseri per tenere lontani i piccioni milanesi dai sementi. Il "blitz" per piantare i semi avverrà tra sabato 23 e domenica 24 marzo.