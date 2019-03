Oasi di Lacchiarella, mille nuovi alberi in pieno Parco Sud

Mille alberi (soprattutto farnie e carpini) sono stati piantati nell'Oasi di Lacchiarella, un'area di importante valore naturalistico nel Parco Sud. L'intervento di forestazione è stato promosso dal Comitato Parchi per Kyoto con il contributo di C&A Foundation e il Parco Agricolo Sud Milano. I dipendenti della C&A sono stati coinvolti nella piantumazione. L'area rappresenta un ambiente unico nel panorama dei parchi di cintura metropolitana, non solo per la sua forte vocazione agricola ma per la grande varietà di specie animali e vegetali presenti.

Gli alberi piantumati andranno ad arricchire il contatore del Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita nel 2007 da Federparchi - Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente per promuovere le politiche di abbattimento delle emissioni di CO2 dai target europei sul clima. Grazie ai 27 progetti di forestazione svolti in questi anni nelle aree protette italiane e alla sinergia con aziende, enti e cittadini, il Comitato Parchi per Kyoto ha permesso in questi anni la piantumazione di oltre 91 mila alberi che hanno contribuito a compensare le emissioni di CO2 e frenare la perdita di biodiversità.

"Siamo partiti più di 10 anni fa con iniziative di piantumazione nelle aree protette e oggi, grazie alla sinergia con aziende, amministrazioni e Parchi, abbiamo raggiunto l’importante traguardo di oltre 91.000 alberi piantumati - ha dichiarato Francesco Ferrante, Presidente del Comitato Parchi per Kyoto -. Un progetto, quello di Parchi per Kyoto, che ci ha permesso di contribuire a una delle più importanti sfide ambientali di questo secolo, ovvero quella della lotta ai cambiamenti climatici. E la piantumazione nell’Oasi di Lacchiarella va esattamente in questa direzione, visto che i 1.000 alberi contribuiranno a rendere questo territorio più ricco in termini di biodiversità e più salubre, vista la capacità degli alberi di rendere l’aria più pulita e salubre”.

“La piantumazione di questi alberi nell'Oasi di Lacchiarella all'interno del territorio del Parco, valore fondamentale per la tutela dell'attività agricola e naturalistica del territorio metropolitano, rappresenta un contributo concreto per migliorare la qualità dell'aria e, di conseguenza, la qualità della vita di tutti noi”- ha affermato Arianna Censi, vicesindaca della Città metropolitana di Milano.

Per Michela Palestra, presidente del Parco Agricolo Sud Milano, “Oggi come non mai il tema della salvaguardia dell’ambiente è attualissimo e credo che iniziative come quella di oggi siano di vitale importanza. Sono molto contenta che il Parco Agricolo Sud Milano abbia contribuito alla realizzazione di questo intervento, con la scelta di un'area prossima all’Oasi di Lacchiarella come luogo per la piantumazione di questi mille alberi, perché contribuiranno ad arricchire il patrimonio vegetale del Parco Agricolo Sud e permetteranno, al contempo, di contribuire al progetto di Forestazione della Città Metropolitana, che ci vede impegnati insieme al Comune di Milano ed altri partners in un percorso virtuoso finalizzato alla riduzione delle emissione di CO2 in questa parte del territorio metropolitano.“

Marina Begotti, communication&pr executive di C&A Italia, ha affermato: “La sostenibilità rappresenta un pilastro molto importante nel nostro modo di fare business, per questo C&A e C&A Foundation lavorano ogni giorno per trasformare la moda in una forza dall’impatto positivo. Ed è incredibile essere qui oggi e vedere come il nostro impegno di ogni giorno sia trasformato in realtà e tangibile, attraverso l’intervento di forestazione dell’Oasi di Lacchiarella. Un ringraziamento va a tutti i nostri dipendenti e al loro impegno di ogni giorno per costruire un mondo migliore, e alla nostra C&A Foundation che ha finanziato questo intervento per migliorare le condizioni dell’aria e favorire la biodiversità di quest’area”.