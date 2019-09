10mila metri quadrati di nuovo parco in via Carlo Bo (Romolo)

È tornato a popolarsi di bambini, famiglie, lavoratori e studenti il “nuovo” parco Franco Russoli, in via Carlo Bo (zona Romolo), restituito alla città dopo i lavori di riqualificazione e valorizzazione realizzati da Italgas. La riapertura del polmone verde da 10.000 metri quadrati è stato l’evento inaugurale della seconda edizione della Milano Green Week, la manifestazione del Comune di Milano rivolta alla promozione del verde, ai temi della sostenibilità urbana e alla diffusione di una cultura “Green”.

L’inaugurazione, a cui hanno partecipato l’assessore comunale all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran, il Presidente di Italgas Alberto dell’Acqua, l’Amministratore Delegato di Italgas Paolo Gallo e l’architetto Fabrizio Giugiaro, è stata l’occasione per scoprire le nuove aree realizzate nel parco, le installazioni e le attrezzature disponibili, oltre a godere del rinnovato colpo d’occhio offerto da una vegetazione arricchita con nuove specie a fioritura graduale. Esperti di discipline sportive e animatori hanno guidato i presenti alla scoperta della zona fitness, dotata di macchinari per l’attività fisica all’aperto, dell’area giochi con diverse giostre accessibili anche a bambini con disabilità, dello spazio per i cani e del nuovo spazio di aggregazione in cui sono state posizionate panche e tavoli sotto un pergolato utilizzabile in tutte le stagioni. Al centro del parco, il nuovo campo di calcetto in erba sintetica ha ospitato la prima partita simbolicamente aperta a squadre formate da personale del Comune, abitanti del quartiere, persone di Italgas e delle aziende limitrofe, studenti della vicina Università.

Il tutto sotto lo sguardo attento di Carolina Morace, ex ct della Nazionale femminile di calcio, ora apprezzata commentatrice tv, testimonial dell’evento e coach d’eccezione dei due team. “Siamo lieti di poter restituire al quartiere che ospita la nostra sede e alla città un’area così importante – è il commento dell’Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo – Con la riqualificazione del Parco Russoli vogliamo contribuire allo sviluppo del territorio promuovendo l’attenzione all’ambiente e offrendo uno spazio di aggregazione e socialità, oltre a favorire l’attività fisica e uno stile di vita sano: un esempio del nostro impegno quotidiano nei confronti delle comunità locali e una rappresentazione concreta del nostro modo di intendere la responsabilità sociale d’impresa”. “Da oggi Parco Russoli è molto più vivibile per tutti i cittadini del quartiere, che potranno godere delle tante nuove attrezzature - dichiara l’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran -. Il nostro ringraziamento va a Italgas, per il lavoro svolto e per la manutenzione di cui si occuperà nei prossimi tre anni. La collaborazione tra pubblico e privato è sempre più importante per rendere la nostra città più bella e verde”. In base agli accordi sottoscritti con il Comune di Milano, Italgas si occuperà per i prossimi tre anni anche della gestione ordinaria e della manutenzione dell’area e delle strutture, nell’ottica di una continua partecipazione alla tutela e al miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini.