Ecco come sarà il parco SeiMilano: tanto sport e il paesaggio della campagna lombarda

Il via libera del Municipio 6 è arrivato lunedì sera, e quando sarà pronto "soppianterà" la Biblioteca degli Alberi al terzo posto tra i parchi di Milano. Stiamo parlando del Parco SeiMilano, che vanterà più di 116 mila metri quadrati di verde e 3.215 nuovi alberi.

Il polmone verde sorgerà tra via Calchi Taeggi e via Fratelli Zoia, nella periferia ovest di Milano in zona Bisceglie. Disegnato da Michel Desvigne, paesaggista di fama mondiale, è parte della realizzazione del nuovo quartiere residenziale SeiMilano. E' incentrato sulla "miniaturizzazione" del paesaggio della pianura padana: bordature e filari, dighe, rogge, fossati e canali ne costituiscono sia il perimetro sia la "trama" interna.

Profumi e colori della campagna

In questo modo, sia pure in modo "artificiale", in zona Bisceglie entreranno profumi, colori e vegetazione della campagna. Gli alberi, le siepi e i frutteti separeranno le aree verdi da quelle attrezzate per lo sport e dai campi coltivati, così come gli orti e i giardini privati vicini alle abitazioni.

Grande attenzione all'aspetto fitness con, tra le altre cose, armadietti per chi pratica sport. E poi panchine dotate di wifi, bar, chioschi. E il consiglio di Municipio 6, nella delibera di parere positivo, ha chiesto ancora più alberi e orti urbani. «Sarà una grande area per fare sport, avrà spazi per le associazioni, percorsi nella natura e giochi per diverse fasce d'età. Un'altra grande area verde a disposizione dei cittadini», commenta Santo Minniti (Pd), presidente del Municipio.