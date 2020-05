Cascina Linterno, tornano le passeggiate tra le lucciole (in solitaria)

La Lusiroeula, la passeggiata dedicata alla scoperta delle lucciole, torna anche quest'anno al Parco delle Cave, più precisamente alla Cascina Linterno, con importanti novità in termini di misure di precauzione dovute all'emergenza sanitaria.

La nuova edizione del 2020

„le serate si svolgevano due volte alla settimana, da inizio maggio a metà giugno, in gruppi organizzati, mentre quest'anno, a causa dell'emergenza coronavirus, ciascuno potrà camminare in autonomia nella natura e godersi lo spettacolo. Come si legge sul sito della Cascina Linterno, " Nel rispetto dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del Covid-19, per il 2020 non potremo organizzare le consuete, e molto partecipate, serate nel Parco delle Cave per l’osservazione delle Lucciole nel magico periodo della loro Danza Nuziale. In base alle ultime disposizioni emesse, l’accesso ai parchi è però consentito, ma a condizione di non creare assembramenti, mantenendo una distanza di almeno un metro gli uni dagli altri e con apposita mascherina. In alternativa alle classiche “Lusiroeule Linternine” segnaliamo quindi la possibilità di effettuare ugualmente la visita ma in totale autonomia".

Le regole contro il Covid

Poche, ma fondamentali, le regole da seguire durante il percorso: mascherina obbligatoria e rispetto del distanziamento sociale. E poi (ma questo valeva anche in epoca pre-emergenza): rispettare il silenzio, seguire i sentieri principali e, soprattutto, non usare i flash: rovinerebbero inutilmente il magico spettacolo della natura.

