Sud di Milano, un gregge di pecore sulla ciclabile: pastore 'ricercato' per i troppi escrementi lasciati dagli animali

Un gregge di pecore su una ciclabile del Milanese. È accaduto nei giorni scorsi a Pieve Emanuele, dove ogni anno arrivano per la transumanza gli animali provenienti dalle Alpi Orobie.

Il pastore ha condotto le pecore nei prati della valle delle volpi seguendo, per un breve pezzo, la pista ciclabile di via Roma. Il sindaco di Pieve Emanule, Paolo Festa ha segnalato che sono stati lasciati diversi escrementi lungo il percorso: "Un pastore senza aver avvisato il comune ha attraversato la ciclopedonale di via Roma con il suo gregge, lasciando lungo il percorso parecchi escrementi".

"Ci scusiamo del disagio - ha continuato il primo cittadino - la polizia locale sta rintracciando il pastore per sanzionarlo e la nostra protezione civile farà oggi pomeriggio un primo lavaggio della strada per poi se serve far intervenire domani la società che gestisce la pulizia per un intervento più accurato".