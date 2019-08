14 Comuni del Milanese: soldi dalla Regione per lavori straordinari

I piccoli Comuni della Lombardia ricevono dalla Regione quasi 11 milioni di euro per affrontare manutenzioni urgenti del territorio. Nella Città Metropolitana di Milano i beneficiari sono 14 enti per un totale di 482 mila euro. Lo rende noto l'assessore agli enti locali Massimo Sertori (Lega). Il denaro proviene dall'assestamento di bilancio recentemente approvato dal consiglio regionale.

«Con questa tranche finanziamo in tutto 600 interventi (in tutta la Regione, n.d.r.) realizzati in particolare sulla rete stradale locale, sugli edifici pubblici e sul patrimonio comunale. Significa garantire alle piccole amministrazioni comunali un supporto per la messa in sicurezza delle proprie comunità e un sostegno sostanziale a quelle azioni locali che aiutano a superare fragilità territoriali e a mantenere i servizi alla comunità».

A dicembre 2018 erano stati già finanziati 249 interventi sui 609 ammessi al bando. Ora veiene finanziata pressoché la totalità del restante. Non potranno ricevere il contributo solo quei Comuni che, nel frattempo, hanno modificato l'intervento previsto in graduatoria, oppure hanno beneficiato del contributo statale a totale copertura dei costi dell'intervento o di altri finanziamenti regionali.

I beneficiari nel Milanese

Per la Città metropolitana di Milano sono state stanziate risorse complessive per 543.000 euro, raggiungendo così un totale di 16 Comuni. Di seguito l'elenco dei 14 Comuni che riceveranno il contributo, in questa nuova tranche: Basiano (37.299 euro), Bellinzago Lombardo (40.000 euro), Boffalora Sopra Ticino (25.000 euro), Buscate (39.600 euro), Colturano (40.000 euro), Grezzago (4.801 euro) Gudo Visconti (40.000 euro), Liscate (39.132 euro), Masate (37.658 euro), Morimondo (36.000 euro), Ozzero (40.000 euro), Vizzolo Predabissi (40.000 euro), Rodano (23.294 euro), Zelo Surrigone (40.000 euro).