Milano, allagata la piscina Cozzi: slitta la riapertura. Niente corrente in zona

Falsa ripartenza per la piscina Cozzi. La struttura di viale Tunisia, che lunedì 1 giugno doveva riaprire dopo la chiusura per l'emergenza Coronavirus, è stata infatti costretta a restare off limits a causa di un guasto che si è verificato durante la notte.

Stando a quanto appreso, una tubatura dell'acqua si è rotto e la piscina si è completamente allagata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell'acquedotto, che si sono immediatamente messi al lavoro per "localizzare" la perdita e risolvere il guasto. Proprio per permettere gli interventi di manutenzione, e per precauzione, è stata sospesa l'energia elettrica in tutta la zona.

"Si avvisa la gentile clientela che oggi, 1 giugno 2020, a causa di un problema tecnico emerso nella notte, non è possibile accedere alla piscina", si legge sul sito della storica struttura meneghina, che ha due vasche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ci scusiamo per il disagio, i nostri tecnici, assieme a quelli dell'acquedotto sono già a lavoro per ripristinare la situazione. Sarà nostra cura informarvi nelle prossime ore sulla risoluzione del problema. Gli ingressi non fruiti della giornata - hanno assicurato dalla Cozzi - saranno rimborsati".