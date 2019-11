Piste di pattinaggio su ghiaccio 2019 a Milano: dove sono, orari e informazioni

Tornano puntuali anche quest'anno le piste di pattinaggio su ghiaccio, appuntamento imperdibile del periodo natalizio. A Milano e provincia sono diversi gli indirizzi per i pattinatori più esperti così come per i principianti. Ecco tutte le info, con orari e tariffe.

Piazza Gae Aulenti

Dal 15 novembre al 9 febbraio sarà possibile pattinare attorniati da grattaciali e dalle piante del parco Biblioteca degli Alberi. Adulti e bambini potranno divertirsi in pista e provare laboratori di pattinaggio, nonché partecipare a uno spettacolo, sabato 21 dicembre, con la campionessa italiana di pattinaggio artistico Valentina Marchei. La pista è aperta dalla domenica al giovedì dalle 10 alle 24, e venerdì e sabato dalle 10 all'una. Venerdì 20 dicembre è in programma Holiday Season@BAM”, con laboratori per bambini di decorazione biscotti natalizi e creazione di ghirlande, lezioni di botanica e il concerto del coro gospel Vincent Bohanan & Sound of Victory che arriverà a Milano, direttamente da New York.

Piazza XXIV maggio

Dal 5 dicembre al 2 febbraio si pattina anche ammirando la Darsena, dove sono previsti anche giochi di luce e di acqua. La pista è aperta dalle 10 alle 24,

Villaggio delle meraviglie, Giardini Indro Montanelli

In via Palestro dal 30 novembre al 6 gennaio torna la pista del Villaggio delle Meraviglie. Aperta dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, è accessibile con tariffa oraria di 8 euro per l’adulto e 6 euro ridotto per i bambini sotto i 10 anni, compreso il noleggio dei pattini per un'ora e le calze igieniche monouso. Per chi porta i propri pattini il prezzo del biglietto resta uguale, ma senza limite di tempo. Gli orari completi di apertura sono consultabili sul sito ufficiale.

Bagni Misteriosi

In via Carlo Botta 18, dal 28 novembre al 19 gennaio è di ritorno l'amatissima patinoir dei Bagni Misteriosi, che veste la Piscina Caimi per l'inverno. In programma per i più inesperti anche corsi di pattinaggio. Tutte le sere, poi, dalle 19:30 in poi aperitivo e laboratori per bambini. Orari e tariffe complete sul sito ufficiale.

Il sogno del Natale all'Ippodromo di San Siro

In via Diomede 1 dal 5 dicembre al 6 gennaio si pattina nel villaggio di Natale più grande d’Italia. La pista di pattinaggio ha un biglietto a parte rispetto a quello di ingresso. Tutti gli orari sul sito ufficiale.

Piazza città di Lombardia - Palazzo della Regione

Dal 6 dicembre al 20 gennaio si pattina sotto la volta di metallo e vetro alta 32 metri. Il noleggio pattini parte da 8 euro. In programma anche lezioni di pattinaggio. La pista sarà aperta nei giorni feriali dalle 15.30 - 20.30 e nei giorni prefestivi e festivi 10 - 20.30, 24 dicembre10 - 18, 25 dicembre 16- 20.30, 31 dicembre 10 - 18.

Villa Scheibler

In via Felice Orsini 21 dal 30 novembre al 19 gennaio sarà possibile pattinare nel cortile della dimora storica cinquecentesca. Per maggiori info: 02 89077403

Piazza Angilberto II

In questa piazza rimodernata si pattina dal 3 dicembre al 20 gennaio circondati da nuove panchine, fioriere, tavoli da ping pong e decorazioni sull’asfalto.

Piazza Gramsci

A due passi da Corso Sempione e Piazza Gerusalemme e non lontano dal Cimitero Monumentale arriva un’altra pista per pattinare nei luoghi storici di Milano. L'apertura è prevista dal 29 novembre al 26 gennaio.

Cinisello Balsamo

Una pista di pattingaggio sul ghiaccio apre dal 30 novembre al 6 gennaio a Cinisello Balsamo nell'ambito dell'iniziativa 'Tutti in pista in attesa degli eventi natalizi'. Lo spazio sarà teatro di spettacoli ed esibizioni. Sabato 14 dicembre e lunedì 6 gennaio, alle ore 15, si potrà vedere all'opera l'Ice Cheerleader Team; domenica 15 dicembre, alle ore 16, invece, sarà la Società Icelab ad intrattenere il pubblico.

Cologno Monzese

Aprirà sabato 30 novembre la pista di pattinaggio su ghiaccio installata in piazza XI febbraio a Cologno Monzese, in vista del Natale. La struttura, adatta ad adulti e bambini, rimarrà accessibile fino al 12 gennaio 2020 con i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 20; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 22.