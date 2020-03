Tra un mese esatto inaugura PizzAut, il primo locale in Italia gestito da ragazzi autistici

L'apertura di PizzAut, la pizzeria gestita da ragazzi autistici, è fissata sulla Strada Padana Superiore a Cassina De Pecchi per il 2 aprile, Giornata mondiale dell'Autismo. Il primo locale di questo tipo in Italia ha annunciato che oltre alle pizze tradizionali proporrà anche quelle con impasto privo di glutine: all'interno della cucina ci sarà una zona predisposta per la preparazione di pizze adatte ai celiaci.

Il progetto, nato dall'idea di un papà di un ragazzo affetto da autismo e finanziato da tanti donatori attraverso il crowdfunding, prenderà finalmente vita. L'obiettivo, oltre a offrire squisite pizze preparate con ingredienti bio e di qualità, è quello di creare uno spazio di lavoro, integrazione e inclusione sociale. Inizialmente al lavoro ci saranno una ventina di ragazzi tra i 17 e i 24 anni. Poi, il numero potrebbe crescere e PizzAut diventare un franchising.

All'interno della pizzeria i ragazzi potranno avvalersi delle competenze e della conoscenza di professionisti della ristorazione e della riabilitazione. Il locale sarà perfetto per le famiglie ma anche per i giovani. Il ritmo osservato all'interno, infatti, sarà quello in cui si sentono più a loro agio i ragazzi: si tratterà di "un locale dai tempi lenti dove non bisogna andare a mangiare una pizza quando si hanno cinque minuti e poi si corre via... ma un locale dove Trovarsi e Ritrovarsi in una dimensione temporale e relazione fuori dalle frenesie che mettono in difficoltà chi è affetto da autismo ma che fanno male anche ai cosiddetti normali", come si legge sul sito del locale.