Chiusi per il coronavirus ogni giorno portano pizze e dolci agli ospedali: la storia

Centinaia di pizze e dolci agli ospedali e alle strutture assistenziali e sanitarie della città. È l'iniziativa della panetteria Boutique del Pane e della pizzeria Capatosta che nella giornata di mercoledì 22 aprile hanno donato 140 pizze al al Piccolo Cottolengo Don Orione, di cui sono ospiti persone, anche molto giovani, affette da gravi disabilità.

(I sanitari del Cottolengo, completamente bardati, salutano dalle finestre)

Altri prodotti da forno e altre pizze erano state già state consegnate nei giorni scorsi in altri nosocomi come il Niguarda e il San Carlo di Milano e l'Humanitas di Rozzano. Il senso del gesto lo spiega uno dei volontari che affianca panettiere e pizzaiolo nella loro missione quotidiana: "Un po' non vogliamo perdere il vizio del lavoro - scherza - e un po' vogliamo, nel nostro piccolo, dire grazie a medici, infermieri e operatori sanitari che ogni giorno rischiano la propria incolumità per salvare delle vite".