Milano respira (un po'): per la prima volta Pm10 sotto la soglia, tolto il blocco traffico

Una ventata di aria buona, almeno per ora. Milano, grazie alle piogge di venerdì sera, interrompe la propria striscia nera di inquinamento e per la prima volta nel nuovo anno vede il Pm10 andare sotto la soglia di allerta di 50 microgrammi per metro cubo.

Sabato e domenica, infatti, i valori di particolato nell'atmosfera sono rientrati nei limiti, con le centraline che hanno fatto registrare medie di 48,9 e 41,3. Il miglioramento più netto si è avuto domenica: a Milano Marche ci sono stati valori di 48 microgrammi per metro cubo, 44 a Milano Verziere, 48 a Milano Senato e 41 a Città Studi.

Da martedì 21 gennaio, quindi, decadono tutte le misure - tra cui il blocco traffico - previste dalle misure di secondo livello di "Protocollo Aria" che erano scattate lo scorso 15 gennaio.

“Sono bastati due giorni di condizioni meteo climatiche appena un po’ più favorevoli – spiega l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaelle Cattaneo - qualche pioggia e un po’ di vento e la qualità dell’aria in Lombardia è rientrata al di sotto del limite di 50 microgrammi per metro cubo. Oggi i dati ci dicono che in tutta la Lombardia i dati del Pm10 sono al di sotto del limite. La qualità dell’aria è certamente migliorata. Tutto questo conferma che la criticità dei giorni passati è legata a condizioni climatiche sfavorevoli, non appena il clima diventa più amico i valori della qualità dell’aria rientrano sotto i limiti, a conferma dell’efficacia e l’adeguatezza dei provvedimenti adottati da Regione Lombardia”.

E proprio in tema di provvedimenti, domenica il sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato che nel "Piano Aria clima" di palazzo Marino sarà inserito anche il divieto - poi da approvare - di fumare alle fermate dei mezzi pubblici e in coda per i servizi comunali. Dal 2030 - ha poi fatto sapere il sindaco - il divieto sarà estero a tutta la città.