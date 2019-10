A gennaio entreranno in servizio due nuovi agenti al Comando della Polizia locale di Bareggio.

Nei giorni scorsi, infatti, è stata pubblicata la graduatoria finale del concorso indetto dal Comune per rimpinguare l'organico a disposizione.

Dall'anno nuovo, dunque, il Comando salirà a dodici unità: nove agenti, due ufficiali e il comandante. “I due nuovi agenti – spiega il comandante Riccardo Milianti – sono un uomo e una donna, entrambi trentenni. Saranno adibiti a servizi interni in attesa del decreto del Prefetto che li abilita a portare l’arma (circa un mese), successivamente saranno iscritti al tiro a segno nazionale per un corso teorico e pratico sul maneggio delle armi e, solo dopo, potranno essere impiegati in servizio esterno”.

“Dopo avere investito parecchio sulle tecnologie (drone, telecamere, varchi...) iniziamo a investire anche sul personale - afferma il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Lorenzo Paietta -. Il concorso dei giorni scorsi è solo il primo passo verso il mantenimento dell'impegno preso in campagna elettorale di rafforzare l'organico della nostra Polizia locale”.